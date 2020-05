Macron sluit verre reizen tijdens de zomer uit: “We blijven sowieso onder Europeanen” SVM

05 mei 2020

17u20

Bron: Le Parisien 3 Reizen Als we deze zomer al op reis kunnen, dan zal de bestemming sowieso in Europa liggen. Dat verklaarde de Franse president Emmanuel Macron tijdens een bezoek aan een school in Poissy.

“Grote internationale reizen zullen tijdens de zomermaanden zeker niet plaatsvinden”, klonk het. “Het zal onder Europeanen moeten gebeuren. Afhankelijk van de verspreiding van de epidemie kunnen er nog verdere beperkingen opgelegd worden.”

Over vakantie in eigen land kan Macron voorlopig evenmin klare wijn schenken. “Begin juni zullen we daar een antwoord op kunnen geven. We hebben de strijd tegen het virus niet gewonnen. Het is er nog steeds, we hebben het enkel maar vertraagd.”

Vanaf 11 mei zullen de Fransen zich wel weer mogen verplaatsen in een straal van honderd kilometer rond hun huis. “Maar die kwestie zullen we met een nuchtere blik moeten bekijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat duizenden burgers uit zwaarder getroffen regio’s zomaar kunnen uitzwermen. We moeten waakzaam blijven.” De regels zullen donderdag vastgelegd worden.

Lees ook: Winnen Kroatië, Griekenland en Portugal de toeristen voor zich als “coronavrije” bestemmingen? (+)