Luxesegment steeds belangrijker bij Club Med kv

11 februari 2020

18u06

Bron: Belga 0 Reizen Club Med, de Franse uitbater van vakantiedorpen, richt zich steeds meer op het hogere marktsegment. Negen op de tien van zijn resorts wereldwijd zijn luxebestemmingen. Driekwart van de 60.000 Belgische klanten koos vorig jaar voor zo'n luxedorp, of 8 procentpunt meer dan in 2017. Dat heeft Éric Georges, de algemeen directeur van Club Med Benelux, vandaag gezegd tijdens een persconferentie.

Het Benelux-onderdeel boekte vorig jaar een omzet van 121,7 miljoen euro (+4,4 procent tegenover 2018), de derde stijging op rij, aldus Georges.

Club Med begon zich begin jaren 2000 steeds meer op het luxesegment te richten. In 2004 was een kwart van de vakantieresorts "premium", in 2010 de helft en nu bijna 90 procent. Drie kwart van de Belgen en 91 procent van de internationale klanten kiest voor zo'n luxeresort.



De onderneming belooft naast de luxedorpen ook de "meer toegankelijke producten" te behouden. "Met die dorpen kunnen we onze toekomstige klanten al rekruteren", aldus Xavier Mufraggi, de algemeen directeur voor Europa en Afrika. Club Med is ook van plan zijn resorts in Europa te herontwikkelen, voor milieubewuste mensen die met de trein op vakantie willen gaan.

De Fransen zijn nog steeds de belangrijkste klanten van Club Med (26 procent), voor de Amerikanen en de Belgen (6 procent). De onderneming mikt wel op een verdere internationalisering.

Club Med werd in 1950 opgericht door de Fransman Gilbert Trigano en Gérard Blitz, de zoon van een Antwerpse diamantair. Ze wilden vakantiedorpen creëren die voor iedereen toegankelijk zijn. Daaruit ontstond Club Méditerranée, met in eerste instantie vooral resorts rond de Middellandse Zee. Intussen heeft Club Med vakantiedorpen op vijf continenten.