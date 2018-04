Luik is hipper dan Antwerpen volgens deze hipster-index lva

15 april 2018

02u14 0 Reizen Dat Portland in de VS een hipsterparadijs is, is al langer geweten. Maar hoe is het eigenlijk met het hipstergehalte van de Belgische steden gesteld? De internationale verhuissite MoveHub heeft een ranglijst opgesteld van de hipste steden ter wereld. Dat deden ze op basis van 5 criteria: aantal vegetarische eetplaatsen, koffiebars, tattooshops, tweedehandswinkels en platenzaken.

MoveHub onderzocht 446 steden in 20 verschillende landen op deze criteria. Ze telden in totaal 2.834 platenzaken, 7.772 vegetarische restaurants, 14.588 tattooshops, 15.549 tweedehandszaken en 93.203 koffiebars voor meer dan 200 miljoen inwoners.

Dit is de enigszins verrassende top tien volgens hun hipster-index.

1. Brighton en Hove in Groot-Brittannië

2. Portland in de VS

3. Salt Lake City in de VS

4. Seattle in de VS

5. Lissabon in Portugal

6. Fort Lauderdale VS

7. Miami in de VS

8 Orlando in de VS

9 Helsinki in Finland

10. Spokane in de VS

Meanwhile in Portland 🦒🌿✨ #fms_g #coffeeshopvibes #cornellfarm #tdlcoffee Een foto die is geplaatst door null (@trinnadeleon) op 11 apr 2018 om 17:40 CEST

Thank you @bella_union vinyl for inviting me down to Brighton yesterday. Fulfilled my Empire Record dreams of singing behind a till 🎈 Een foto die is geplaatst door null (@emmy_the_great) op 06 aug 2016 om 11:06 CEST

In tegenstelling tot Europese steden, zijn Amerikaanse steden zijn zeer sterk vertegenwoordigd. In de top 50 vinden we naast het Finse Helsinki ook nog Zurich in Zwitserland, Tampere in Finland, Oslo in Noorwegen, Edinburgh en Belfast in het VK, Amsterdam, het Portugese Porto en het Franse Bordeaux en Parijs.

De Europese steden hadden in verhouding meer platenzaken en tweedehandswinkels, in het bijzonder Lissabon en Porto, maar in de Amerikaanse steden heeft de vegan-trend zich duidelijk meer doorgezet dan in Europa. Ook tattooshops vind je in Amerika bij wijze van spreken op elke hoek van de straat. Veertig procent van de Amerikanen tussen 25 en 40 hebben een tattoo.

Het hipstergehalte van de Australische steden is niet meteen om over naar huis te schrijven, maar ze zijn wel duidelijk "koning van de koffie". In 2008 moest Starbucks 70 procent van zijn filialen sluiten omdat ze de concurrentie met de lokale koffiebars gewoonweg niet aankonden.

Bom fim de semana 🙌🏻 📷 : @framboisejam 📍Sigam-nos no Facebook (link na descrição) ❤️ Be part of the family : #mylisbonhistory #lisbon #lisboa Een foto die is geplaatst door null (@mylisbonhistory) op 14 apr 2018 om 19:23 CEST

Belgische steden

De hipsterstad van België volgens deze index is Luik, die plaats 170 inneemt, gevolgd door Gent op plaats 201, Antwerpen op plaats 218 en Brussel op plaats 2019. Charleroi op plaats 404 zal nog tandje moeten bijsteken om te kunnen wedijveren met de rest van het land.

Coffeebreak and cheesecake because it's weekend! 😍👌 #saturdays#weekendvibes#goodvibes#antwerpcity#antwerpcoffee#coffeebreak#kaffeenini Een foto die is geplaatst door null (@dailyfitchick_anke) op 14 apr 2018 om 14:57 CEST

Grote steden

Opvallend is dat geen enkele stad in de top 40 meer dan een miljoen inwoners telt. Steden als Londen, Parijs en Berlijn zijn bekend om hun hipsterbuurten, maar dat volstaat niet als compensatie voor de minder hippe buurten. Daardoor staan ze niet zo hoog als je zou verwachten.

