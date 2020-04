Lufthansa verwacht nog maandenlange reisrestricties en krimpt vloot in kv

07 april 2020

19u34

Bron: ANP 3 Reizen De Duitse luchtvaartreus Lufthansa neemt afscheid van tientallen van zijn vliegtuigen in een poging de kosten omlaag te krijgen nu de coronacrisis de sector in de problemen brengt. Het concern neemt onder meer versneld afscheid van een zestal Airbus A380 superjumbo's die al in de etalage stonden. Verder worden nog eens twaalf zogeheten widebody-vliegtuigen uit de vloot genomen. Lufthansa neemt ook afscheid van elf “kleinere” A320-jets.

Naast het terugbrengen van de capaciteit in Frankfurt en München staakt Lufthansa definitief de activiteiten van prijsvechter Germanwings. Over die optie werd al voor de crisis nagedacht. Verder wordt het netwerk van dochter Eurowings, dat zich ook op het goedkopere segment richt, ingeperkt. Ook hier worden toestellen buiten gebruik gesteld. Op termijn zal ook ingegrepen worden bij de vloot van Austrian Airlines en Brussels Airlines.

Volgens Lufthansa kan het nog maanden duren voordat reisrestricties wereldwijd worden opgeheven. Daarnaast duurt het volgens de onderneming jaren alvorens de situatie wereldwijd weer is zoals die was voor de crisis. Om de situatie het hoofd te bieden praat Lufthansa met overheden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk over noodsteun. Het is mogelijk dat de Duitse overheid een belang neemt in het bedrijf.



Naar verluidt beschikt Lufthansa over iets meer dan 5 miljard euro aan liquiditeit. Het bedrijf maakt maandelijks naar schatting 1 miljard euro aan kosten.