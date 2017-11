Lufthansa ontkent beschuldigingen van prijsverhogingen kv

05u10

Bron: Belga 0 REUTERS Reizen Luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, moet zich in Duitsland weren tegen beschuldigingen van prijsopdrijvingen na de ondergang van concurrent Air Berlin. "Wat rondgebazuind wordt over zogenaamde prijsstijgingen, is aantoonbaar niet juist," zegt directielid Harry Hohmeister in de krant Welt am Sonntag.

Hohmeister geeft wel toe dat er op maandagochtend en vrijdagnamiddag hogere prijzen gelden, maar dat die al voor het faillissement van Air Berlin werden gehanteerd. "Voor ongeveer 95 procent van de passagiers is er aan de prijs niets veranderd." Lufthansa heeft niets te verbergen, maar ticketprijzen zijn wel onderhevig aan de vraag, luidt het voorts nog.

De Duitse kartelautoriteit is ondertussen wel al gestart met een analyse van de prijzen. "We hebben Lufthansa gevraagd om ons informatie te geven over hoe ze hun prijzen bepalen", zegt de baas van het Bundeskartellamt, Andreas Mundt. "We zullen kijken naar de data en dan beslissen of we een onderzoek inleiden."

Air Berlin was Lufthansa's grootste concurrent op de Duitse markt. De maatschappij voerde eind oktober haar laatste vlucht uit. De verschillende onderdelen van het bedrijf werden verkocht aan Lufthansa en het Britse easyJet.