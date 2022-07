Lufthansa annuleert woensdag bijna alle vluchten in Frankfurt en München door staking

TotalEner­gies belooft korting van 20 cent per liter in alle Franse tankstati­ons

TotalEnergies gaat tussen september en november in alle Franse tankstations een korting aan de pomp geven van 20 cent per liter. De rest van het jaar wordt een korting van 10 cent gegeven, klinkt het in een verklaring van de Franse olie- en gasgigant.

22 juli