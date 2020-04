Luchtverkeer neemt ‘historische’ duik in maart KVDS

29 april 2020

16u31

Bron: Belga 0 Reizen De luchtvaart heeft een ‘historische’ daling opgetekend in maart. De vraag naar vliegreizen halveerde, meldt de internationale sectorkoepel IATA.

De vraag naar vliegreizen, uitgedrukt in passagierskilometers, dook tegenover twaalf maanden eerder 52,9 procent lager. Oorzaak zijn het nieuwe coronavirus en de indammingsmaatregelen.

Het totale aantal passagiers, aangepast aan seizoensinvloeden, daalde naar het laagste niveau sinds 2006. De capaciteit, uitgedrukt in beschikbare zitjes per kilometer, viel 36,2 procent terug.





"Maart was een desastreuze maand voor de luchtvaart", zegt IATA-topman Alexandre de Juniac. Luchtvaartmaatschappijen voelden steeds meer de toenemende impact van de gesloten grenzen en reisbeperkingen, klinkt het. Op de cijfers van april is het wachten, maar die zouden de volle impact van de coronacrisis laten zien.

IATA vertegenwoordigt naar eigen zeggen 290 luchtvaartmaatschappijen, die samen 82 procent van de wereldwijde trafiek voor hun rekening nemen.

