Luchtvaartsector wil temperatuur van passagiers meten en mondmaskers verplichten, maar geen lege stoelen AW

29 mei 2020

20u18

Bron: Belga 1 Reizen De ICAO, de burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, zal maandag haar gezondheidsprotocol voor de luchtvaartsector publiceren in het kader van de coronacrisis. Ze zal onder meer voorstellen om de temperatuur van passagiers te meten aan de ingang van de luchthaventerminal en om mondmaskers te verplichten in de luchthavens en op de vliegtuigen. Dat zei Alexandre de Juniac, de topman van de organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA).

De Juniac lichtte het tipje van de sluier op tijdens een interview op de Franse radiozender France Info. De "gids van goede praktijken", zo klonk het, heeft als doel "het risico op besmetting aan boord (van het vliegtuig) en van het ene naar het andere land te minimaliseren", stelde hij.

Het protocol, dat werd opgesteld in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voorziet in een "meerlagig systeem met verschillende niveaus van controle", voegde de Juniac nog toe. Daarna werd hij concreter. "We zullen bij aankomst aan de luchthaven een verklaring vragen van gezondheid, van symptomen. Vervolgens zal de temperatuur gecontroleerd worden aan de ingang van de terminal." Nog volgens de IATA-topman zal een mondmasker verplicht zijn, zowel in de luchthaven als op het vliegtuig.

Geen lege stoelen

In het protocol zou daarentegen geen sprake zijn van lege stoelen in het vliegtuig om social distancing te kunnen garanderen. De luchtzuivering en de mondmaskers verlagen het risico op overdracht van het virus al, aldus de Juniac.



"Het zijn regels die snel toepasbaar zijn, die veilig zijn en die het de passagiers niet te moeilijk maken terwijl ze wel hun veiligheid garanderen", oordeelde de IATA-topman.



De luchtvaartsector hoopt dat geharmoniseerde regels helpen om reizigers en overheden gerust te stellen.