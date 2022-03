Luchtvaartsector wil af van mondmasker op het vliegtuig

De twee internationale verenigingen wijzen erop dat in vele Europese landen de coronabeperkingen verdwijnen, nu het grootste gevaar van het coronavirus geweken lijkt. "De opgebouwde immuniteit is zo groot dat het risico op hospitalisatie of overlijden zeer sterk gedaald is, zeker bij mensen die gevaccineerd zijn", klinkt het. "Covid-19 is nu in hoofdzaak een endemische ziekte", zegt de vicepresident voor Europa van IATA, Rafael Schvartzman.

Het zou volgens de sector dan ook niet meer dan logisch zijn dat ook de restricties voor het vliegverkeer verdwijnen. "Alle resterende Covidbeperkingen die gelden voor reizen binnen de Europese Unie en in de Schengenzone moeten beëindigd worden, inclusief alle testvereisten, de noodzaak om een vaccinatiebewijs te tonen en ook het invullen van een PLF-formulier (Passenger Locator Form)", zo zeggen de beide internationale verenigingen. Ze pleiten er ook voor de mondmaskerplicht af te schaffen "voor reizen in of tussen landen waar die niet langer verplicht zijn bij indoorevenementen".

België is zo'n land. Sinds enkele dagen is het mondmasker nog "aanbevolen". Alleen op het openbaar vervoer, in het vliegtuig en in zorginstellingen is het nog verplicht. Op Brussels Airport bijvoorbeeld, moet je in de terminal geen mondmasker dragen, maar wel op de luchthavenbus en op het vliegtuig. Vanaf vandaag/vrijdag veranderen ook de reisregels in België, waarbij niet iedereen meer een PLF moet invullen.

"Reisbeperkingen zijn een bot instrument gebleken met weinig of geen impact op de virusoverdracht", zegt Olivier Jankovec, de topman van ACI Europe. "Alle coronabeperkingen opheffen zal eindelijk de vrijheid om te reizen volledig herstellen. Dat zou een hoogstnodige boost betekenen voor de hele reis- en toerismesector, die tijdens de pandemie honderdduizenden jobs moesten schrappen."

De Amerikaanse Transportation Security Administration heeft de mondmaskerplicht op luchthavens en in vliegtuigen verlengd tot 18 april.