Luchtvaartmaatschappijen willen coronatests voor alle internationale vluchten kv

22 september 2020

17u56

Bron: Reuters 0 Reizen Vliegmaatschappijen willen dat er een alternatief komt voor de verplichte quarantaine die volgens hen aan de basis ligt van de malaise in de sector. Ze stellen voor dat alle internationale reizigers op de luchthaven getest worden op een eventuele besmetting met het coronavirus.

Snelle en betaalbare antigeentests die kunnen toegediend worden door niet-medisch personeel zullen “in de loop van de volgende week” beschikbaar zijn en zouden uitgerold moeten worden volgens wereldwijd overeengekomen normen, stelde het hoofd van de International Air Transport Association (IATA) vandaag tijdens een online persbriefing. “We zien geen andere alternatieven die eenvoudiger of doeltreffender zouden zijn,” aldus IATA-directeur-generaal Alexandre de Juniac.

Winterseizoen redden

De luchtvaartsector is zwaar getroffen door de pandemie en luchtvaartmaatschappijen vragen alternatieven voor de algemene reisbeperkingen die een herstel van het luchtverkeer in de weg staan. Bovendien worden in Europa momenteel nieuwe, strengere beperkingen ingevoerd nu het aantal besmettingen weer toeneemt.



Nu er sneltests beschikbaar zijn voor amper 6 euro per stuk, zullen de luchtvaartmaatschappijen er bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) op aandringen om hun gebruik goed te keuren. De ICAO is het VN-agentschap dat toezicht houdt op de regels voor internationaal vliegverkeer.

Volgens de IATA kunnen de tests ergens tussen eind oktober en het einde van het jaar algemeen ingevoerd worden “en daarmee een deel van het winterseizoen helpen redden”, stelde De Juniac.

Internationaal akkoord nodig

Er is een internationale overeenkomst nodig om te garanderen dat testresultaten van voor vertrek zullen aanvaard worden in het land van bestemmingen, aldus de IATA-directeur. “Het zal ook het vertrouwen bij de passagiers vergroten als iedereen aan boord van het toestel werd getest.”

Antigeentests sporen de aanwezigheid van viruseiwitten op en zijn sneller, maar minder precies dan de moleculaire diagnostische tests die in een laboratorium worden afgenomen. De kans is dus groter dat de sneltests een besmetting niet detecteren.