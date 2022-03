Luchtvaartmaatschappijen hebben tot eind mei om eerste keer vliegtaks te betalen

Reissector "matig positief" over aankomende zomer

De Belgische touroperators zien de komende zomervakantie "matig positief" tegemoet. Dat zegt Pierre Fivet, woordvoerder van de Association of Belgian Tour Operators (ABTO), in een vooruitblik. Half februari, en dus voor de start van de Russische invasie in Oekraïne, gaf 80 procent van de door ABTO bevraagde Belgen aan de volgende 12 maanden op reis te willen gaan. Wie geen reisplannen heeft, wees, toen al, in grote mate naar het budget.

21 maart