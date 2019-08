Luchtvaartmaatschappij LOT stelt lancering vluchten Brussel-Boedapest uit tot maart ttr

01 augustus 2019

15u58

Bron: belga 1 reizen De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT gaat de lancering van vluchten tussen Brussels Airport en de luchthaven van Boedapest (Hongarije) uitstellen tot maart volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij verwijst in een persbericht op haar website naar de problemen met de Boeing 737 MAX.

Aanvankelijk was het de bedoeling om die route begin september op te starten. LOT zou hiermee Brussels Airlines beconcurreren, dat al vluchten aanbiedt tussen Brussel en Boedapest. LOT mikte op twee heen- en terugvluchten op weekdagen en één op weekenddagen.

Maar nu luidt het dat de vluchten pas vanaf 30 maart 2020 zullen worden opgestart. De luchtvaartmaatschappij verwijst naar de problemen met de Boeing 737 MAX. Die staat sinds twee dodelijke crashes overal ter wereld aan de grond. Het is niet duidelijk wanneer het toestel weer groen licht zal krijgen om te vliegen.

LOT kondigt tegelijk wel aan dat ze in september start met een verbinding tussen Boedapest en Seoel, in Zuid-Korea. De Poolse luchtvaartmaatschappij is al actief op Brussels Airport, met een verbinding naar Warschau, de hoofdstad van Polen.