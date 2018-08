Luchthaven Zaventem haalt absoluut passagiersrecord in juli sam

07 augustus 2018

19u24

Bron: belga 1 Reizen Luchthaven Brussels Airport kreeg in juli 2,6 miljoen passagiers over de vloer. Dat zijn er bijna 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een absoluut record, meldt de luchthavenexploitant.

Vrijdag 20 juli was met 94.928 passagiers dan weer goed voor een absoluut dagrecord. En ook de bezettingsgraad bereikte met gemiddeld 136 passagiers per vlucht een nooit geziene piek.



Het aantal lokaal opstappende passagiers groeide de voorbije maand met 5,2 procent tegenover juli 2017. De stijging is vooral te danken aan de groei bij vakantiebestemmingen zoals Turkije, Egypte en Tunesië. Het aantal transferpassagiers daalde licht, met 1,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Meer verre vluchten en vracht

Het langeafstandsverkeer kende een toename van 16 procent tegenover vorig jaar. Dat is dan weer vooral te danken aan nieuwe bestemmingen zoals Hongkong, Shenzhen en Shanghai, en een hogere frequentie of bezetting voor vluchten naar Dubai, Bangkok en Doha.



Ook het vrachtverkeer groeide in juli met 13,9 procent, gedreven door een sterke groei van luchtvracht aan boord van passagierstoestellen.