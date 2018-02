Luchthaven Las Vegas laat je nog snel je joint dumpen in speciale drugscontainer Joeri Vlemings

23 februari 2018

09u34

Bron: Time 0 Reizen What happens in Vegas, stays in Vegas. De luchthaven van McMarran brengt de wereldberoemde belofte van Sin City doeltreffend in de praktijk. Wie er voortaan ontdekt dat hij/zij nog wat - legale - marihuana op zak heeft, kan die handig dumpen in daartoe voorziene groene drugscontainers, alvorens clean het vliegtuig op te stappen.

Las Vegas ligt in de Amerikaanse staat Nevada, waar weed een legale drug is. Maar dat is niet overal in de VS het geval, zeker federaal niet. Wie vliegt met marihuana in het bezit, riskeert dan ook geverbaliseerd te worden. Om dat te vermijden, staan er op de internationale luchthaven van McMarran voortaan metalen containers opgesteld om je laatste restjes van de pretdrugs te lozen.

Voor wie in de "amnestiedozen", zoals ze smalend genoemd worden, een alternatief gebruik ziet: ze zijn zo ontworpen dat er wel drugs inkunnen, maar dat je ze er niet kan uithalen.

48,5 miljoen passagiers

Las Vegas haalt hiermee geen primeur. Onder meer twee luchthavens in Colorado - waar cannabis eveneens legaal is - gingen Sin City al voor. Maar op McMarran is het des te opvallender omdat er natuurlijk een pak meer passagiers neerstrijken. Vorig jaar waren dat er maar liefst 48,5 miljoen. Ook bij autoverhuurbedrijven in de buurt en op enkele kleinere luchthavens worden de groene containers geplaatst.

De legale verkoop van marihuana in Vegas ging pas op 1 juli van start en overtreft ruimschoots alle verwachtingen. Ook al mag het geurende goedje - nogal op z'n Amerikaans - niet in het openbaar, noch in hotels of casino's, genuttigd worden. 21-plussers kunnen zich tot 28 gram legale weed aanschaffen, voor persoonlijk gebruik in een privéruimte.