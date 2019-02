Luchthaven Frankfurt wil vliegende taxi’s invoeren kv

12 februari 2019

21u01

De internationale luchthaven van Frankrijk wil elektrische luchttaxi's inschakelen voor het vervoer van reizigers van en naar de luchthaven. Daarvoor werkt het samen met het Duitse bedrijf Volocopter GmbH.

Volocopter bouwt vliegende taxi’s met achttien kleine rotoren en twee zitplaatsen. De toestellen kunnen zowel met piloot als autonoom vliegen. Volgens Volocopter is het vliegtuig, dat werkt op basis van dronetechnologie en al getest werd in Dubai, stil, veilig en stoot het geen CO2 uit.

De luchthaven hoopt de taxi’s snel in te voeren. Het zal echter nog even duren voor het wettelijk kader in orde is om dat toe te laten. Het Europees Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid ontwikkelt nu normen om certificering van dergelijke toestellen in het luchtruim toe te laten.