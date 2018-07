Luchthaven Charleroi ontving in de eerste helft van dit jaar bijna 4 miljoen passagiers bvb

16 juli 2018

17u57

Bron: Belga 0 Reizen Brussels South Charleroi Airport (BSCA) heeft in de eerste zes maanden van 2018 ruim 3,83 miljoen passagiers over de vloer gekregen, 7 procent meer dan in de eerste helft van 2017.

De belangrijkste gebeurtenis op de Henegouwse luchthaven in het eerste semester was de opstart van Air Belgium begin juni. De luchtvaartmaatschappij vliegt nu drie keer per week tussen Charleroi en Hongkong, meteen de allereerste intercontinentale bestemming van BSCA.

"De resultaten van het eerste semester bevestigen het: ons werk loont en onze troeven versterken onze positie als regionale luchthaven met een internationale draagwijdte", stelt topman Jean-Jacques Cloquet in een persbericht.

Tijdens de maand juni ontving de luchthaven, met als grootste klant de lowcostmaatschapij Ryanair, 715.629 passagiers (+5 procent). De bezettingsgraad bereikte 90 procent.