Luchthaven Charleroi haalde vorig jaar net niet helft passagiers van 2019

Lummen Els (58) opende na overlijden van haar man B&B in de Algarve: “Dit is altijd mijn droom geweest en ik geniet van elke dag”

De Lummense Els Vandenhove (58) is een weerbare vrouw. In 2007 verloor ze haar man en drie jaar later besloot ze om een B&B te openen in de Algarve in Portugal. Daar krijgt ze van maart tot oktober Vlamingen over de vloer. In de wintermaanden gaat ze op verkenning in de streek om ook haar vaste klanten te kunnen blijven verrassen. “Eerst wilde ik naar Schotland, maar laat ons eerlijk zijn: het weer is hier toch beter”, lacht ze goedgezind vanuit de Portugese zon.

13 januari