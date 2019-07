Louisiana en Texas zetten zich schrap voor orkaan: “We moeten dit heel ernstig nemen” SVM

11 juli 2019

12u17

Bron: Belga 2 Reisnieuws De eerste tropische storm van het orkaanseizoen heeft koers gezet richting de Golf van Mexico en zal aan land komen als een orkaan. De staat Louisiana en de daarin gelegen stad New Orleans hebben gisteren de noodtoestand uitgeroepen.

De stad New Orleans stond gisterochtend al enkele uren onder water. Een storm had daar op twee uur tijd voor twintig centimeter water gezorgd.

De Amerikaanse Golfkust zal dit weekend te maken krijgen met stormvloeden, stormwinden en overstromingen. Het NHC, het nationaal orkaancentrum in de VS, voorspelt dat de tropische storm Barry zich vandaag boven de Golf van Mexico zal ontwikkelen. Zaterdag zal hij als orkaan aan land komen in Louisiana en Texas.

"We moeten dit allemaal heel, heel ernstig nemen", zei gouverneur Edwards op een persconferentie. Hij riep de bevolking op om de noodvoorraden te controleren en een plan te ontwikkelen voor familie en huisdieren.