Lonely Planet zet Antwerpen in top 10 van te bezoeken steden TT

17u07

Antwerpen opgenomen in de top 10 van te bezoeken steden in 2018. De Scheldestad prijkt op de zesde plaats en heeft dat volgens de website van Lonely Planet onder meer te danken aan het Barokjaar dat volgend jaar georganiseerd wordt en de erfenis van Peter Paul Rubens in de kijker zet. Ook de voormalige havenbuurt het Eilandje krijgt een eervolle vermelding.

"Best in Travel" wordt samengesteld door reisjournalisten en professionals uit de toeristische sector. Elk jaar geven zij via Lonely Planet een top 10 van de beste bestemmingen in de categorieën steden, landen, regio's en prijs-kwaliteit. Het panel baseert zich niet op bezoekerscijfers van voorgaande jaren, maar voorspelt welke plekken het komende jaar de moeite waard zijn.

Antwerps schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) heeft het in eerste reactie over een "fantastische erkenning" die een groot publiek bereikt. "In 2017 verschenen er wereldwijd meer dan 3.400 persartikels over de top 10, werd het websiteartikel 2,8 miljoen keer bekeken en op social media waren er zelfs meer dan 230 miljoen views", geeft hij aan. "Deze waardering is een extra impuls voor ons om Antwerpen actief te blijven promoten in binnen- en buitenland."

'De hele wereld zal naar ons komen kijken' Elke Dens, Toerisme Vlaanderen

Ook Toerisme Vlaanderen, dat het Barokjaar mee organiseert, reageert tevreden. "Is er een meer dankbare promotie dan een plaats in een gids die heel de wereld kent en gebruikt om vakanties te boeken?", stelt marketingdirecteur Elke Dens. "Ik nodig iedereen in heel Vlaanderen en daarbuiten uit om er fier op zijn, want de hele wereld zal naar ons komen kijken."