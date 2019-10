Londens sushirestaurant is in één klap drie Michelinsterren kwijt jv

12 oktober 2019

11u13

Bron: CNN 1 Reizen De ene chef-kok is de andere niet, vindt Michelin. Die nam dit jaar het kleine Londense sushirestaurant The Araki niet meer op in de wereldberoemde culinaire gids. The Araki was tot nu een driesterrenrestaurant, maar is ze alle drie in één klap kwijt. Reden: een chef-switch.

Het was de Japanner Mitsuhiro Araki die het kleine sushirestaurant in 2014 opende in de Londense wijk Mayfair. Met plaats voor amper zestien gasten, die wel diep in hun geldbeugel moeten tasten: het degustatiemenu omakase kost 355 euro. Araki had voor zijn Londens succes al een driesterrenrestaurant in Tokio uitgebaat. Ook in Londen lukte het. Binnen het jaar na de opening had hij al een eerste Michelinster beet.

Toen hij er drie had, vertrok Mitsuhiro Araki in maart naar Hongkong om ook daar een restaurant op te starten. Dat in Londen liet hij over aan zijn volgens GQ “fenomenaal capabele” vertrouweling, Marty Lau, die al sinds 2015 met hem werkte. Lau zegt aan CNN dat hij het jammer vindt dat de drie sterren werden afgenomen. “Maar we beschouwen het als een eerlijke beoordeling en een nieuwe start na het vertrek van onze leermeester Mitsuhiro Araki”, aldus Lau. Volgens de chef was het lastig voor Michelin om een score te bepalen omdat Araki nog de helft van de recensieperiode aan het roer stond.

Marty Lau, die volledig volgens het recept van zijn sterrenmentor werkt, behoudt zijn respect voor Michelin en wil zich opnieuw aan hen bewijzen. “Maar de klanten komen voor alles”, voegt hij eraan toe. “Het zijn zij uiteindelijk die ons moeten beoordelen en over ons lot beslissen.” En de vaste klanten, die blijven nog altijd over de vloer komen, bevestigt Lau.