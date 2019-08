Londen schrapt onmiddellijk vrij verkeer van personen bij harde brexit: “Onverantwoord” SVM

19 augustus 2019

18u23

Bron: Belga 4 Reizen De regering van de Britse premier Boris Johnson wil "onmiddellijk" een einde maken aan het vrije verkeer van personen indien het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder echtscheidingsakkoord uit de Europese Unie zou stappen. Dat heeft Downing Street vandaag aangegeven.

"Het vrije verkeer zoals het vandaag bestaat zal ten einde komen op 31 oktober wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat", laat een woordvoerster verstaan. "We zullen bijvoorbeeld meteen veel strengere regels op vlak van criminaliteit invoeren voor mensen die het land binnenkomen.” Ze herinnerde eraan dat Johnson een puntensysteem naar Australisch model blijft nastreven.

Dankzij het vrije verkeer van personen kunnen onderdanen van EU-lidstaten gedurende maximaal drie maanden verblijven in een andere lidstaat. Ze mogen zich ook voor langere tijd in het land vestigen op voorwaarde dat ze werk hebben of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Wie vijf jaar lang legaal in een andere lidstaat woont, verwerft een duurzaam verblijfsrecht.

Akkoord verworpen

In het echtscheidingsakkoord dat Johnsons voorganger Theresa May met de EU had onderhandeld, was een overgangsperiode tot eind 2020 vervat. Het vrije verkeer van personen zou daarin onverkort van kracht blijven, net als de rest van de Europese wetgeving. Het akkoord is echter al driemaal verworpen in het Britse parlement en Johnson wil nu de EU desnoods zonder akkoord verlaten.

May dacht er ook aan om zelfs in een scenario zonder echtscheidingsakkoord en overgangsperiode het vrije verkeer nog tijdelijk te behouden. Het idee circuleerde ook om EU-onderdanen nog drie maanden lang vrij te laten verblijven in het Verenigd Koninkrijk alvorens ze een aanvraag voor een langer verblijf zouden moeten indienen. Die opties zijn door Johnson echter van tafel geveegd.

“Deur voor discriminatie staat open”

The3million, de vereniging die de belangen van de zowat 3,6 miljoen EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk verdedigt, is ontzet over de aankondiging van Downing Street. "Dit is onverantwoord en opent de deur naar veralgemeende discriminatie", twitterde de organisatie.

Volgens de Britse regering hadden eind juli al meer dan één miljoen EU-onderdanen de status van ‘permanent ingezetene’ verkregen. Zij zullen ook na de brexit aan de andere kant van het Kanaal kunnen blijven wonen. Andere EU-onderdanen die al in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen nog altijd een verblijfsrecht aanvragen.