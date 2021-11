Lockdown in Oostenrijk veroorzaakt stormloop op Zwitserse skigebieden

De Zwitserse wintersportresorts verwachten een zeer goede winter. De boekingen rond de feestdagen liggen in veel regio’s ruim boven het niveau van vorig jaar.

“We hebben momenteel aanzienlijk meer boekingen voor de wintermaanden dan in het voorgaande jaar en hebben ook vertrouwen dat deze positieve trend zich doorzet in de komende maanden”, zegt Silvia Nüesch van het toerismebureau van Adelboden-Lenk-Kandersteg aan de Zwitserse nieuwswebsite ‘20 Minuten’.

Toerisme-verantwoordelijke van Wengen, Rolf Wegmüller, is het daar ook mee eens: “Het boekingsproces is tot nu toe zeer positief en veel beter dan vorig seizoen”. De regio Engelberg-Titlis is “bijna volgeboekt”, zegt Andres Lietha, directeur Toerisme van Engelberg-Titlis.

Een soortgelijk beeld komt naar voren in de skigebieden in heel Zwitserland: “De boekingen in Saas-Fee en het Saasdal zien er momenteel erg goed uit en het seizoen is ook heel goed gestart. We hebben ook erg goede, zelfs indrukwekkende boekingsaantallen voor februari”, zegt Mattia Storni van Saas-Fee Toerisme.

Verschil

“Het grote verschil met vorig jaar is dat nu alles nog open is. De restaurants in de skigebieden waren in november en eind december gesloten, wat leidde tot annuleringen”, klinkt het. “In de huidige situatie kunnen we de cijfers van dit jaar vergelijken met 2019, dat was ook een heel goed seizoen.”

De Zwitsers blijven nu voornamelijk in eigen land om te skiën, maar er is duidelijk ook meer interesse van wintersporters uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux.

Geen coronapas

Zwitserland is nu nog het meest tolerante land voor wintersporters. In de skigebieden heb je voorlopig geen coronapas nodig om te kunnen skiën. Je moet dus niet aantonen dat je gevaccineerd of genezen bent of recent een negatieve test hebt afgelegd. Een mondmasker volstaat om gebruik te maken van de liften. Maar in bergrestaurants en berghutten moet je de pas wel tonen. Bovendien staat het de skigebieden vrij om strengere regels op te leggen en toch een coronapas te eisen.

