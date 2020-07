Lijst met oranje zones breidt opnieuw uit: ook voor Catalonië en Aragon geldt nu “verhoogde waakzaamheid” AW

17 juli 2020

16u00 12 Reizen Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Belgen nogmaals aangepast: vanaf nu zijn Catalonië en Aragón, de Spaanse regio vlak bij Catalonië, oranje zones. “Dat geldt zowel voor vertrekkende als voor terugkerende Belgen”, aldus Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken.



Voor het overige blijft het reisadvies onverminderd van kracht. Zo geldt om te vertrekken naar El Segrià in Spanje, delen in Portugal en het Britse Leicester nog steeds code rood. Reizen naar die gebieden is niet toegestaan. Wie terugkeert uit die gebieden, moet zich verplicht laten testen en in quarantaine gaan.



Eerder vandaag werd aan de inwoners van Barcelona gevraagd om zeker twee weken “thuis te blijven”, en het huis enkel te verlaten voor essentiële verplaatsingen. “De Belgen moeten zich ook aan diezelfde adviezen houden”, aldus Lagatie. “Omdat er geen sprake is van een verplichte lockdown in Catalonië en Aragón, kleuren we de regio’s oranje, en niet rood.”



Bij een ‘oranje licht’ wordt er om verhoogde waakzaamheid gevraagd: “Als je terugkeert van een oranje zone, vragen we om je huisarts te contacteren. Die zal beslissen of een test en quarantaine al dan niet noodzakelijk zijn."



