Liefst 68 procent minder medische dossiers bij VAB-Reisbijstand dankzij minder vliegvakanties AW

29 augustus 2020

13u33

Bron: Belga 3 Reizen Het aantal medische dossiers dat de alarmcentrale van VAB-Reisbijstand deze zomer te verwerken kreeg, lag 68 procent lager dan vorig jaar, omdat we door de coronapandemie veel minder met het vliegtuig reisden. Dat heeft mobiliteitsclub VAB zaterdag gemeld. Meer Belgen kozen deze zomer voor een autovakantie, waardoor er meer gevallen van autopech in het buitenland waren.

Van de medische dossiers bij VAB doet normaal gezien een op de tien zich voor in Frankrijk, maar deze zomer was dat meer dan een op de drie (37 procent). Daarna volgden Italië (7 procent), Spanje (7 procent), Griekenland (6 procent) en Duitsland (4 procent). Door het reisverbod buiten de EU, vielen de Verenigde Staten (vorig jaar op de derde plaats) uit de top-5 van landen met medische dossiers.



Frankrijk was als bestemming volgens VAB dan ook top. Vooral Oost-Europese bestemmingen zoals Kroatië (-49 procent) en Slovenië (-53 procent), Scandinavische bestemmingen zoals Denemarken (-54 procent) en Noorwegen (-71 procent), en Portugal (-74 procent) waren deze zomer veel minder populair.

Glasbraak

Bij de pechgevallen bleek bandenpech ook deze zomer weer vaker voor te komen. Opvallend is volgens VAB dat glasbraak in de top 5 van pechgevallen is binnengeslopen. "Deze zomer werd VAB-Reisbijstand meer gecontacteerd voor dit pechgeval, doordat er vooral rond grote steden vaker werd ingebroken in de wagen", klinkt het. Problemen met de koppeling en de versnellingsbak, die er normaal vaker zijn bij lange autoritten met file, kwamen dit jaar zowat 22 procent minder voor. Problemen met Ad-Blue, die zich ook voordoen bij langere ritten, kwamen deze zomer ook 27 procent minder vaak voor.

VAB-Wegenwacht had zich voorts voorbereid op een zeer drukke zomer op de Belgische wegen, door het grote aantal 'staycations'. Vooral in juli kende de VAB-Wegenwacht een stijging in het aantal oproepen ten opzichte van vorig jaar, maar algemeen genomen bleef de grote drukte toch wat uit. Het was in juli zelfs minder druk op de VAB-Alarmcentrale dan in juni.

