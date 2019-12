TUI Gesponsorde inhoud Lekker nietsdoen afwisselen met avontuurlijke uitstappen: Paavo en zijn gezin kozen voor een atypische vakantie Aangeboden door TUI

Als Paavo en zijn gezin op reis gaan, dan willen ze genieten van zon, zee en strand. Zo deden ze het al jaren en dat beviel hen. Toch wilde Paavo eens iets nieuws ontdekken. Hij reist veel voor zijn werk en hij wou die ervaringen delen met zijn gezin. Dochters Estelle (12) en Renée (9) waren meteen on board en ook Paavo’s vrouw Charlotte zag een avontuur wel zitten.

“Ik merkte dat de oude vooroordelen over cruises - dat ze enkel iets zijn voor senioren met veel tijd en veel geld - stilaan verdwijnen. Ik hoor steeds vaker van jonge mensen en families dat ze een cruise boeken. Daarom wilde ik het zelf ook eens uitproberen met mijn gezin.”

Je was niet bang dat je een week lang zou vastzitten op een schip?

“Nee, want we boekten bij TUI een cruise door het Midden-Oosten. We vlogen naar Dubai, waar we eerst enkele uren de stad konden verkennen op een city tour, voor we in de namiddag op het schip stapten. Onze cruise bracht ons langs Oman, Qatar en Abu Dhabi. Allemaal mooie plaatsen waar we anders niet naartoe zouden gaan, of toch niet voor langer dan een paar dagen. Daarom zouden we zo’n verre reis naar een van die steden ook niet gauw maken, maar nu hadden we een combinatie van al deze bezienswaardigheden in één reis zonder al het gedoe van vooraf routes uit te stippelen en hotels te reserveren. Op een cruise is de reistijd tussen de verschillende bestemmingen al vakantie op zich.”

De gids kent de beste plaatsjes in een stad. Waarom niet profiteren van zijn expertise?

Zoveel zien op zo’n korte tijd, is dat niet enorm hectisch en vermoeiend?

“Je maakt het eigenlijk zo druk als je zelf wil. Wij wilden graag veel zien in korte tijd. Daarom reserveerden wij al onze uitstappen vooraf. Wij wisten wat we wilden doen en kozen de meest kindvriendelijke to do’s. Maar je kan ook gerust pas op het moment zelf beslissen wat je wil doen. Elke ochtend krijg je het dagprogramma onder de deur van je kajuit geschoven. Je kan er dan voor kiezen om zelf de stad te verkennen of met een van de begeleide trips mee te gaan. Wij wilden ons liever niet bezighouden met het uitzoeken van de interessantste routes en betrouwbare taxi’s te vinden, dus we gingen mee met de gids. Die toont je de beste restaurants, de mooiste gebouwen en de gezelligste, én veiligste, straatjes. Waarom niet profiteren van zijn expertise?”

Tussendoor verbleven jullie aan boord van het schip. Na twee dagen ben je dat toch beu?

“Nee hoor! Zo’n schip is als een dorp, je kan er elke dag iets anders doen. De eerste dag verkenden we samen het hele schip. Vanaf dan waren de vaardagen echte relaxdagen. Er was geen kans om je te vervelen met het waterpark, de wellness, de klimmuur en de looppiste. Onze dochters maakten al snel kennis met andere Vlaamse meisjes en trokken vaak met hen op, terwijl Charlotte en ik dan genoten van wat quality time. Onze meisjes zijn ook al oud genoeg om zelf op verkenning te gaan. En het voordeel aan zo’n schip: ze kunnen niet weg!”

Bij een cruise maak je een rondreis zonder dat je uit je koffer moet leven.

En, was het echt “sit back & relax” zoals bij pakweg een all-in strandvakantie?

“Zeker! Het is een avontuurlijk alternatief voor de standaard all-in vakanties waar je de hele week op één plaats blijft. Bij een cruise maak je een rondreis zonder dat je uit je koffer leeft. Je ontdekt nieuwe omgevingen en culturen, maar je gaat ‘s avonds telkens terug naar het comfort van het schip en je eigen kajuit. Stel je voor dat je zelf zo’n hele reis zou moeten organiseren met transport, hotels en activiteiten: dat kost heel wat tijd en moeite. Nu kregen wij meteen na het boeken van TUI een pakket voorgeschoteld met ons reisplan, wat er allemaal inbegrepen was en wat de extra opties waren, zoals de uitstappen. Bovendien werd er een dossierbeheerder aangesteld, bij wie we terecht konden met al onze vragen en problemen. We kregen ook info van rederij AIDA over het schip zelf en alle faciliteiten aan boord. Op die manier leef je ook echt wel op een positieve manier naar de cruise toe, zonder stress en gedoe.”

