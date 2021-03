Legoland Gosselies wordt grootste van Europa

Aantal toeristi­sche overnach­tin­gen vorig jaar gehalveerd in Europa

15 maart Het aantal toeristische overnachtingen in de Europese Unie is vorig jaar met 52 procent gedaald tegenover het jaar voordien, door de gevolgen van het coronavirus. In totaal waren er 1,4 miljard overnachtingen, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.