Lego en Turkish Airlines maken "beste veiligheidsvideo ooit"

06 augustus 2018

15u18

Bron: Mirror 1

Lego, Turkish Airlines en Warner Bros slaan de handen in elkaar voor een grappige video met veiligheidsinstructies, volgens de luchtvaartmaatschappij zelfs "de beste ooit". Personages uit de nieuwe Legofilm geven de bekende richtlijnen rond gordels, zuurstofmaskers en het gebruik van elektronische apparaten. Emmet (met de stem van Chris Pratt) en Wyldstyle (Elizabeth Banks) krijgen het gezelschap van onder meer Batman, Wonder Woman en Superman. Op de film The Lego Movie 2: The Second Part is het wel nog wachten tot begin volgend jaar.

