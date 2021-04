Langste wandelhangbrug ter wereld officieel geopend in Portugal

Toerist slaagt erin glazen platform te doen barsten boven dal van 40 meter

17 juni Een toerist heeft maandag op de Amerikaanse Gatlinburg Skybridge een glazen kijkplatform doen barsten, nadat hij zich met opzet over het glas liet glijden. De hangbrug in Gatlinburg, in de staat Tennessee, is de langste in de VS en strekt zich uit boven een dal van 40 meter diep. De schade aan de brug is ondertussen weer hersteld.