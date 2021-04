Lange afstandswandeling in RivierPark Maasvallei is de wandelroute van het jaar

Jaarlijks kiest een jury op de fiets en wandelbeurs de beste wandelroute van de Benelux. Dit jaar mag de lange afstandswandeling in het Rivierpark Maasvallei zich tot winnaar kronen. De wandeling werd in 2020 nog uitgebreid. Het is nu een wandeling van 137 kilometer, langs beide oevers van de Grensmaas. De route verbindt 11 gemeenten en zit vol mooie landschappen en gezellige dorpjes, zowel in Nederland als in België. Je wandelt door weiden met koeien en paarden en natuurgebieden. De wandeling is aangegeven met zeshoekige, groene plaatjes met het logo van RivierPark Maasvallei op.