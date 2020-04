Laatste drie cruiseschepen op zee komen vandaag eindelijk thuis, in een compleet andere wereld Joeri Vlemings

20 april 2020

12u25

Bron: BBC 2 Reizen Nog drie cruiseschepen varen tot vandaag op zee met passagiers aan boord. Vandaag meren ze aan. Een ervan is de MSC Magnifica van een Zwitserse rederij. Het schip stak op 5 januari in het Italiaanse Genua van wal en heeft er een onvoorziene reis van meer dan drie maanden opzitten. De passagiers komen vandaag in Marseille in een heel andere wereld terecht dan waarin ze vertrokken waren. Een Duitse vrouw overleefde de cruise niet.

De laatste keer dat de passagiers van de Magnifica voet aan land zetten, was zes weken geleden in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Ze waren oorspronkelijk met 1.760, vooral Duitsers, Italianen en Fransen. In Sydney kregen ze te horen dat hun wereldcruise voorbij was. Door het coronavirus sloten zowat alle havens en kon het schip nergens meer naar toe. Onder strikte voorwaarden mochten passagiers op eigen kracht naar huis terugkeren vanuit Sydney en Melbourne in Australië. Een paar honderden opvarenden deden dat ook, maar de meerderheid besloot aan boord te blijven voor de terugvaart van zo’n 19.000 km, die vijf weken zou duren.

Bij het vertrek op 5 januari was er sprake van een “mysterieuze longziekte”, die nog geen naam had. De wereld telde amper 59 besmettingen, allemaal in het Chinese Wuhan. Kapitein van dienst was de Siciliaan Roberto Leotta, die naar eigen zeggen het varen in het bloed heeft. Hij heeft al 32 jaar ervaring met cruises.

Gesloten havens

Na Europa ging het naar Kaapverdië voor de westkust van Afrika. Vandaar stak het cruiseschip de Atlantische Oceaan over. Op 19 januari meerden ze aan in Brazilië. Kapitein Leotta wist dat het nieuwe coronavirus zich inmiddels ook buiten China aan het verspreiden was. “Maar pas na onze passage in Zuid-Amerika werd het menens”, zei Leotta aan de BBC. Op 21 februari liet de Magnifica Chili achter zich en drie dagen later kwam het aan op het eiland Pitcairn, halverwege Paaseiland en Tahiti.

Toen begonnen havens te sluiten door het oprukkende nieuwe coronavirus. Passagiers van schepen in quarantaine raakten besmet en sommigen stierven ook. De MSC Magnifica werd op 2 maart verwacht in Aitutaki, onderdeel van de Cookeilanden. Maar daar was het niet meer welkom. Het cruiseschip moest doorvaren naar Rarotonga, hoofdeiland van de Cookeilanden. Voor het eerst had het virus de reisplannen gewijzigd.

Het cruiseschip zette daarna koers naar Auckland, Napier en Wellington. Op dat moment waren er in Nieuw-Zeeland maar vijf besmettingen bevestigd. Op 14 maart telde Tasmanië zes coronagevallen. De Magnifica mocht voor anker gaan in Hobart, maar kapitein Leotta besloot niemand van boord te laten gaan.



Vervolgens zou de Zwitserse passagier Andy Gerber zijn 70ste verjaardag vieren op het hoogtepunt van deze cruise: Sydney. “Ik had al lang geleden gereserveerd in een steakrestaurant om te feesten met mijn vrienden”, aldus Gerber aan de BBC. Maar dat kon dus niet doorgaan. De MSC Magnifica keerde terug naar Europa. Het cruiseschip had toen geen besmette gevallen aan boord, ook al verkondigde de premier van West-Australië, Mark McGowan, iets anders. “Meer dan 250 passagiers hebben ademhalingsproblemen”, zei hij. De Magnifica was niet welkom in Fremantle, waar het wel brandstof en voeding mocht bijtanken. “Dat was niet netjes en ik was ontgoocheld”, zei kapitein Leotta daarover aan de BBC. “Het was fake news en het ging meteen de wereld rond.”

Kok uit Sri Lanka gaat viraal

In Dubai was opnieuw een technische stop gepland, maar ook die kon niet plaatsvinden. De Magnifica voer toen naar Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka en het thuisland van chef Anura Herath aan boord. Hij wou de Magnifica verlaten, omdat hij een trip naar Europa in de toenmalige situatie niet meer zag zitten, maar zelfs als burger van Sri Lanka mocht hij het land niet in. Op 4 april nam Anura Herath een videoboodschap op voor de president en de premier van Sri Lanka. Tot zijn eigen verbazing ging de video viraal. Plots mocht de kok uit Kandy alsnog van boord. Samen met een 75-jarige Duitse vrouw, overigens, die medische verzorging nodig had, maar niet voor corona. Zij zou later overlijden. Anura zelf verblijft nog altijd in quarantaine in een legerbasis.

Vandaag eindigt de ongeziene trip van de Magnifica in Marseille. Nog twee andere cruiseschepen komen ook weer thuis: de Pacific Princess in Los Angeles en de Costa Deliziosa in Barcelona.

