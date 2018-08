Laatste 39 TUI-passagiers van probleemvlucht uit Cuba vanavond weer in België FEL TTR SPS

17 augustus 2018

09u30

Bron: eigen berichtgeving, belga 38 Reizen De 39 passagiers die door plaatsgebrek via een alternatieve vlucht door TUI Fly van Cuba naar België moesten gevlogen worden, zullen om 17.35 uur landen op Brussels Airport. De andere groep van 266 passagiers landde op de middag al, zij het ook met een vertraging van meer dan 24 uur, zegt TUI fly-woordvoerder Pieter Demeyere.

Normaal gezien zou een Dreamliner van TUI fly woensdag een heen- en terugvlucht doen tussen Brussel en Varadero, maar de luchtvaartmaatschappij stelde een klein technisch probleem vast bij het betrokken toestel.

Ze kon een ander - kleiner - toestel huren van Air Italia. In de heenreis was de beperktere capaciteit geen probleem, aangezien het vliegtuig niet volboekt was. Omdat het huurtoestel nog naar Brussel gebracht moest worden, vertrok de vlucht wel met zeven uur vertraging om 18 uur.

De terugreis was normaal gezien woensdagavond om 16.50 uur gepland, maar ditmaal was er voor 39 mensen geen plaats op het Air Italia-toestel. Hierdoor kon de vlucht met 266 mensen aan boord pas donderdag om 17.35 uur vertrekken. Zij landden rond de middag op Zaventem.

De 39 andere reizigers werden door TUI fly naar Havana gebracht, waar ze op een vlucht van Air Europe konden stappen, die over Madrid naar Brussel vliegt. Zij landen om 17.35 uur op Zaventem.

TUI fly stelt dat het moeilijk werken was in Cuba, en dat hun klanten daarom niet de service kregen die ze verdienen. "Zo was het voor onze eigen vertegenwoordiging in Cuba niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen en de passagiers te informeren", aldus Demeyere, die toevoegt dat alle 305 passagiers een vergoeding van 600 euro zullen krijgen voor het geleden ongemak.