Laat je verwonderen in eigen land 5 unieke ervaringen, bereikbaar met de trein

26 juni 2019

08u00 0 Reizen Wie zegt dat bijzondere ervaringen en unieke momenten alleen bij verre reizen horen? Ook ons kleine landje staat bol van de mooie, interessante en wonderbaarlijke bestemmingen, die nog eenvoudig te bereiken zijn ook. Wij tippen je 5 reisdoelen waar je recht van de trein het avontuur induikt.

Halte Dinant: Grotten ‘La Merveilleuse’, adembenemend mooi

Sinds de ontdekking in 1904 geldt La Merveilleuse als één van de mooiste grotten van België. Tijdens een ondergrondse wandeling van een uurtje kan je indrukwekkende stalagmieten en stalagtieten, watervallen en kleurrijke rotsgordijnen bewonderen. Tip: neem een trui mee want ook in de zomer is het in de grotten maar 12°C!

https://www.valleedelameuse-tourisme.be/grotte-de-dinant-la-merveilleuse.html?lang=fr

Halte Oostende: Bezoek het drijvend museum Mercator

Een topper van jewelste voor een dagje uit met kinderen: het zorgvuldig gerestaureerde zeilschip Mercator, dat voor anker ligt in Oostende, ademt zeemansgeschiedenis uit van mast tot romp en van voor- tot achtersteven. Hier ondervind je aan den lijve hoe de scheepsbemanning leefde, at, sliep en werkte tijdens de lange omvaarten op zee, en kan je de bijzondere voorwerpen bewonderen die op de lange reizen werden verzameld.

http://www.zeilschipmercator.be

Halte Hasselt: Verwondering in Villa Verbeelding

Dwaal door de verschillende kamers van Villa Verbeelding en laat je meenemen in de fantasierijke, mooie en creatieve wereld van boeken en illustraties. Ontdek betoverende sprookjes in de Sprookjeskamer, bekijk gekoesterde voorwerpen van schrijvers in de Wonderkamer, en bewonder de kleurrijke tekeningen van illustratoren in de tijdelijke expositie. Niet alleen voor boekenwurmen, maar voor iedereen die graag verwonderd wordt!

https://www.villaverbeelding.be

Halte Ieper: Ingetogen en indrukwekkend, The Last Post

Wil je een bijzondere ervaring meemaken? Neem dan eens de trein naar Ieper en zorg ervoor dat je stipt om 20u aan de Menenpoort staat. Dan weerklinkt daar immers elke dag ‘The Last Post’, een ingetogen maar indrukwekkende ceremonie waarmee de gesneuvelde soldaten uit WOI worden herdacht.

https://www.flandersfields.be/nl/doen/menenpoort

Halte Schaarbeek: Trainworld, met de trein naar de treinen

Nog eentje uit de categorie ‘Leuk voor jong én oud’: Trainworld neemt je mee op een aanstekelijke reis doorheen de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen. Laat je imponeren door de oude stoomlocomotieven, gluur binnen in de koninklijke rijtuigen of speel zelf machinist in een van de treinsimulatoren. Boeiend, leerrijk en vooral heel plezierig, precies zoals een museum moet zijn!

http://www.trainworld.be

