‘La douce France’: vier heerlijke én betaalbare vakantiebestemmingen bij onze zuiderburen

Beachlovers: zon en zee aan de Opaalkust

Net over de Belgische grens strekt zich langs het Kanaal van Duinkerke tot Berck-sur-Mer de Franse Opaalkust uit, goed voor zo’n 175 kilometer stranden en duinen en - niet te missen - de kenmerkende krijtrotsen. Aanpalend rijzen een hoop gezellige badplaatsen waaronder Le Touquet, schilderachtige dorpjes zoals Wissant en lonkende steden op.

Tot die laatste categorie behoren niet enkel Calais en Duinkerke, maar zeker ook Boulogne-sur-Mer. Je struint er door de grootste vissershaven van heel Frankrijk en hun aquarium Nausicaá, waar niet minder dan 1.600 diersoorten rondzwemmen, mogen ze zelfs het grootste van Europa noemen.



Stadsmussen: gastronomie en geschiedenis in Reims

Dompel je je graag onder in het stadsleven zonder voor de voeten gelopen te worden door horden toeristen, houd je best al even voor Parijs halt. Op nog geen drie uur rijden van Brussel doe je je te goed aan alle stedelijke geneugten in Reims.

De stad bestaat al sinds de tijd van Romeinen en herbergt niet minder dan vier Unesco werelderfgoedsites, waaronder de Notre-Dame waar heel wat Franse koningen gekroond werden. Maar als grootste stad in de champagnestreek is Reims ook een onbetwiste hotspot voor euh… Bourgondiërs. De gastronomie van de zogeheten ‘Koningsstad’ is al even rijk als haar geschiedenis.

Stille genieters: wijnen en wandelen in de Elzas

Voor nog meer Frans epicurisme, vermengd met een delicieus deel Duitse cultuur, schuiven we verder op naar het oosten: de Elzas op de grens met Duitsland is een regio die een breed spectrum genotzoekers kan bekoren. Wandel- en wijnliefhebers vinden er de befaamde Route des Vins d’Alsace, die doorheen wijngaarden en langs pittoreske dorpjes zoals Riquewihr slingert.

Maar ook de historische stad Colmar met haar kinderkopjes, smalle steegjes en kleurrijke vakwerkhuizen puilt uit van charme. Verder op het menu onder meer kastelen, mystieke kloosters, prachtige panorama’s en het kloppende hart van de Europese samenwerking, Straatsburg.



Sensatiezoekers: de (bijna) grootste kloof van Europa in de Provence

We mogen gerust zeggen dat La douce France het allemaal heeft. Ben je bereid nog wat meer kilometers te malen, gaat in centraal en Zuid-Frankrijk een nieuwe wereld van mogelijkheden voor je open. De bezienswaardigheden rijgen zich aaneen. Een hoogtepunt dat probleemloos kan wedijveren met natuurwonderen zoals de Noorse fjorden vind je op de rand van de Provence: Gorges du Verdon.

De turkooise rivier Verdon beitelt al miljoenen jaren aan dit meesterwerk en kan er nu prat opgaan de op één na grootste kloof van Europa te hebben uitgeslepen. Naast je laten overdonderen door de spectaculaire zichten, is het ook een heerlijke plek om te wandelen, waterfietsen of zwemmen in het Lac de Sainte-Croix of aan de vele kleine strandjes. Mag het een tikkeltje avontuurlijker, leef je je uit met raften, klimmen of een canyoningstocht.

