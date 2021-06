Kwart van de Vlamingen boekte al een zomerreis

Van Gucht: “Belangrijk dat alle Europese landen maximaal inzetten op snelle toediening van de tweede dosis”

25 juni Het Nationaal Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano hebben vrijdagmorgen opnieuw een update gegeven over de coronasituatie in ons land. De cijfers blijven vooralsnog zeer gunstig evolueren, maar het is zaak om voorzichtig te blijven. “We blijven dezelfde boodschap herhalen: blijf voorzichtig zolang u niet volledig gevaccineerd bent”, benadrukte viroloog Steven Van Gucht, verwijzend naar onder meer de gevaren van de Deltavariant. Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing ging dan weer dieper in op enkele belangrijke zaken voor wie in het buitenland op vakantie gaat.