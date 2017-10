Kwart minder Belgische toeristen naar Barcelona BHL

05u00 0 Getty Images Mensen demonstreren in Barcelona voor de eenheid van Spanje en tegen de Catalaanse onafhankelijkheid. Reizen Als de onrust in Catalonië blijft duren, zullen vele jobs verdwijnen. Bedrijven halen er hun hoofdzetel weg en het toerisme riskeert een verlies van 1,2 miljard euro. Het aantal boekingen vanuit ons land is met een kwart gedaald.

De lijst met bedrijven die Catalonië verlaten, wordt stilaan ellenlang. Ruim 1.600 zijn het er - van kleine winkels tot topbanken als Sabadell en CaixaBank, uitgeversreus Planeta en cavahuis Codorníu. Ook cavaproducent Freixenet plant een vertrek. De onzekerheid noopt hen ertoe, want ze weten niet wat er gaat gebeuren mochten ze plots niet meer worden beschermd door Spaanse en Europese regels in een Catalaanse republiek. De aandelen van de bedrijven namen na het referendum een diepe duik, maar herstelden zich na het aankondigen van een vertrek.





Het topje

Voorlopig zijn de verhuizingen enkel op papier merkbaar: het adres van het hoofdkantoor wordt verplaatst van pakweg Barcelona naar Madrid. De werknemers blijven op post. Voorlopig. "Dit is nog maar het topje van de ijsberg", zegt de Spaanse economieprofessor Javier Diaz-Gimenez tegen persbureau AP. "De plannen om bedrijven te verplaatsen of elders te investeren, zullen enkel toenemen. Sommigen zullen naar Polen verkassen en nooit meer terugkomen. Zakenlui die van plan waren om in Barcelona of Spanje te investeren, denken opnieuw na. Deze crisis zal zonder twijfel zeer schadelijke gevolgen hebben voor de economie."





Geen Parijs

Ook al omdat het toerisme slabakt. In de eerste helft van oktober werd er 15% minder geld uitgegeven in de toeristische sector dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn 20% minder reservaties. Als die trend zich doorzet, zal de sector op het einde van het jaar op een verlies van 1,2 miljard euro afklokken. Vanuit ons land gebeuren er ook een kwart minder boekingen richting Sagrada Família en andere publiekstrekkers. "Klanten kijken de kat uit de boom en wachten even. Begrijpelijk", klinkt het bij touroperator TUI, die zich nog geen zorgen maakt. Bij Connections liepen er vlak na het referendum 60% minder boekingen binnen, de voorbije week 23% minder. Voor de hele maand oktober blijft de schade beperkt: -8% in vergelijking met vorig jaar. "Een scenario zoals in Londen of Parijs na de aanslagen is dus nog ver weg." (BHL)