Kust mikt op 1,2 miljoen dagtoeristen in paasvakantie HR

28 maart 2018

15u19

Bron: Belga 1 Reizen De kust kijkt met grote verwachtingen uit naar de paasvakantie. Provinciebedrijf Westtoer mikt op 1,2 miljoen dagtoeristen. Dat meldt Westtoer woensdag na een rondvraag in de sector.

De kust rekent tijdens de paasvakantie op ongeveer 1,2 miljoen dagtoeristen. Voor het paasweekend worden 250.000 à 300.000 dagtoeristen verwacht. Ook bij de hotels lopen de boekingen vlot binnen. "Bij goed weer kan de bezetting in het verlengde paasweekend oplopen tot 90 procent", zegt Franky De Block, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer.

Dat de vakantie start met een verlengd paasweekend is een meerwaarde. "Het verlengde paasweekend bij de start van de vakantieperiode is een opsteker. Op dit moment halen we een bezetting tot 90 procent voor het paasweekend. De drukste periode qua reservaties ligt voorlopig in de eerste week. Het weer wordt een bepalende factor voor verdere boekingen. Bij goed weer noteren de hotels veel lastminutereservaties", aldus Francis Bosschem, voorzitter van vzw Kusthotels.

Beaufort 2018

De meeste verblijfstoeristen komen uit Vlaanderen maar ruim een kwart van die groep bestaat uit Franstalige Belgen. Voor velen is de paasvakantie een vaste afspraak met de kust. Ook veel tweedeverblijvers trekken tijdens het voorjaar naar de kust. De kust heeft er alvast vanaf zaterdag een stevige toeristische troef bij, want zaterdag gaat de zesde editie van kunsttriënnale Beaufort 2018 officieel van start.