Kust is klaar voor zonnig najaarsweekend

11 september 2020

18u02

De verschillende kustgemeenten zijn klaar om opnieuw wat meer toeristen te ontvangen komend weekend. Blankenberge en Oostende rekenen op hun zomerteam van jobstudenten om alles in goede banen te leiden. Ook staat de lokale politie van alle kustgemeenten paraat om de drukte te monitoren. Wel verwachten de gemeenten eerder een gezellige drukte dan een massa aan zee. Ook de kustredders zijn nog op post.



Door het voorspelde mooie weer verwacht de kust heel wat volk. Uit een rondvraag van Westtoer blijkt dat het aantal reserveringen aan zee voor de komende dagen sterk steeg. Ook worden meer dagjestoeristen verwacht. De verschillende kustburgemeesters zijn voorbereid.

Blankenberge liet het zomerteam voor een weekend weer opstarten. "Het zomerteam was enkel aan het werk in juli en augustus. We hebben onze jobstudenten gevraagd of ze nog één weekend willen paraat staan", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). In Oostende is het zomerteam nog aan het werk. Zij zullen alles in goede banen leiden. Op het strand van Oostende staat de strandpolitie paraat. In De Haan zorgt het stadspersoneel voor een vlot verloop.

Overal aan zee zal de lokale politie de drukte monitoren en alert opvolgen. Voor wie wil zwemmen in de zee, blijven verschillende reddersposten nog open tot 15 september. In elke kustgemeente blijft nog minstens één zwemzone bewaakt.

