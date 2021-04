Kreeg jij vorig jaar ook een coronavoucher en vraag je je af wat je er best mee doet? Hiermee hou je best rekening

De coronavouchers die reisorganisatoren vorig jaar uitdeelden aan iedereen die een pakketreis had geboekt en niet kon vertrekken door de coronacrisis, zijn intussen een jaar oud. Maar wat kan je er nu best mee doen? Kies je ondanks de onzekere tijden best voor een nieuwe pakketreis? Of opteer je beter voor een uitbetaling? Dit zijn de regels en de mogelijkheden.

Wat zijn coronavouchers?

Bij het uitbreken van de coronacrisis werden de regels rond de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen aangepast. Reisorganisatoren kregen de mogelijkheid om reiziger van 20 maart tot en met 19 juni 2020 een tegoedbon - de zogenaamde coronavoucher - te geven. Dat kon als de reisorganisator óf de reiziger de pakketreisovereenkomst door de coronacrisis opzegde. Zo werd de impact op de reissector beperkt en bleven ook de reizigers niet in de kou staan. Je kon de coronavoucher als reiziger niet weigeren. Er werden in totaal 210.757 coronavouchers uitgeschreven, voor een totaalwaarde van ongeveer 356 miljoen euro.

Wat zijn de regels errond?

De waarde van de coronavoucher was die van alle bedragen die je als reiziger al betaald had aan de reisorganisator. Had je alleen nog maar een voorschot betaald, dan kreeg de tegoedbon de waarde van dat voorschot. Er mocht van de reiziger niet geëist worden dat die eerst het volledige saldo van de reissom betaalde. Op de voucher moest verder uitdrukkelijk vermeld worden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis en er mochten geen kosten in rekening gebracht worden voor het afleveren ervan. De voucher heeft een geldigheid van minstens een jaar en mag gebruikt worden bij de reisorganisator waar de pakketreis geboekt werd. Gaat de reisorganisatie failliet, dan is de houder via een verzekering zeker van een terugbetaling.

Volledig scherm © REUTERS

Hoe lang is de voucher geldig?

De reisorganisator kon bij het uitgeven van de coronavoucher zelf kiezen welke vervaldatum hij erop vermeldde. Er was zoals gezegd wel een minimale geldigheidsduur van een jaar. Het kan dus zijn dat je voucher na één jaar vervalt, maar ook na twee jaar of nog later. Er zijn ook vouchers zonder vervaldatum. Die zijn onbeperkt geldig en kan je gerust ook pas over enkele jaren gebruiken. Is de vervaldatum verstreken? Dan kan je de voucher wettelijk gezien niet meer gebruiken om een reis te boeken. Maar de praktijk toont aan dat de meeste reisorganisatoren ze wel nog aanvaarden. Anders moeten ze de waarde alsnog terugbetalen, want die gaat nooit verloren.

Wat als je de voucher niet wil gebruiken voor een nieuwe reis?

Zoals gezegd verliest de coronavoucher nooit zijn waarde, ook niet na het verstrijken van de geldigheidsduur. Je kan altijd een terugbetaling van je coronavoucher vragen zodra er een periode van twaalf maanden is verstreken sinds de voucher is uitgegeven. De reisorganisator is dan verplicht je binnen de zes maanden terug te betalen, ongeacht dus de vermelde geldigheidsduur. Je coronavoucher is ook beschermd als de reisorganisator failliet gaat. Hij is gedekt door een verzekering die er voor zorgt dat je ook dan je geld terugkrijgt.

Volledig scherm © EPA

Wat als ik wel al een reis boekte met de voucher?

Sommige reizigers hebben hun coronavoucher al gebruikt. Anderen boekten een nieuwe reis en wachten nu af of die wel door zal kunnen gaan. Je kan wachten tot de reisorganisator eventueel annuleert. Maar zodra het vaststaat dat je reis niet kan doorgaan, kan je ook zelf kosteloos annuleren. Je moet wel kunnen aantonen “dat zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis”. Dat kan bijvoorbeeld een reisverbod zijn. In dat geval heb je recht op een volledige terugbetaling binnen de veertien dagen. Let wel op: een loutere vréés dat de reis misschien niet kan doorgaan, volstaat niet.

Ik aanvaardde een voucher na 20 juni 2020...

Sinds 20 juni ben je als reiziger niet meer verplicht om een voucher te aanvaarden. Werd jouw pakketreis na die datum geannuleerd? Dan had je recht op een terugbetaling binnen de 14 dagen na annulering. Koos je toch voor een voucher, dan moest je vooraf duidelijk geïnformeerd worden dat de kans bestaat dat je je geld verliest als de organisator failliet zou gaan. In dit geval gebruik je de voucher best zo snel mogelijk om een nieuwe pakketreis te boeken. Zo ben je beschermd tegen een eventueel faillissement. Kan de reis in dat laatste geval toch niet doorgaan, dan heb je binnen de veertien dagen recht op een terugbetaling.

Volledig scherm © AP

Wat is een pakketreis?

Bij een pakketreis worden minstens twee reisdiensten gecombineerd uit deze lijst van vier: passagiersvervoer, accommodatie, verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen en elke andere toeristische dienst die een aanzienlijk onderdeel van de reis vormt (zoals excursies, verhuur van sportuitrustingen, verhuur van fiets of boot, wellnessbehandelingen en toegangskaarten voor concerten of sportevenementen). Je moet die twee reisdiensten bij één verkooppunt kopen of één eindprijs krijgen. Enkele voorbeelden zijn een all-invakantie met vliegtickets en hotelverblijf, een cruise, het huren van een chalet voor een skivakantie in combinatie met een skipas, een hotelovernachting met een ticket voor een concert of sportevenement of een vlucht plus autohuur.

Ik heb geen pakketreis of voucher maar mijn vlucht of hotel werd geannuleerd door het virus...

Boekte je alleen een losse vlucht en werd die geannuleerd door de vliegmaatschappij, dan heb je in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulering ook is. Boekte je een hotelkamer, vakantiewoning of huurauto en werd die geannuleerd door het coronavirus, dan moet je de annuleringsvoorwaarden van je contract raadplegen. Is er in de overeenkomst niets opgenomen en ontvang je geen terugbetaling, dan kan je proberen om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dat niet en boekte je bij een Belgische professioneel, dan kan je terecht bij de Consumentenombudsdienst om te bemiddelen. Kom je niet tot een minnelijke oplossing, dan kunnen alleen de hoven en rechtbanken hierover beslissen.