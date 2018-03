Koppel zegt dat het ziek werd op vakantie en eist vergoeding van TUI. Het zag echter één ding over het hoofd en kreeg nu zelf celstraf KVDS

06 maart 2018

14u38

Bron: Daily Mirror 0 Reizen Een Brits koppel uit Derby dat een schadevergoeding eiste van reisorganisatie TUI nadat het naar eigen zeggen ziek was geworden op vakantie in Turkije, heeft het deksel stevig op de neus gekregen. Meer nog, de rechter gaf hen allebei een celstraf 26 weken met uitstel en een werkstraf. En dat hadden Leon Roberts (37) en Jade Muzoka (27) helemaal aan zichzelf te danken.

Roberts en Muzoka – die intussen geen koppel meer vormen, maar wel samen een kind hebben – waren in juli 2015 naar het Cornelia Golf Resort & Spa in Turkije gereisd voor een droomvakantie van een week. In april van het volgende jaar dienden de twee een klacht in via hun advocaat omdat ze naar eigen zeggen allebei ziek waren geworden van het eten tijdens hun verblijf daar.

Loungen

Volgens een expert van TUI die schadeclaims onderzoekt, kon het bedrag van de schadevergoeding fors oplopen. Een advocaat van de reisorganisatie vertelde dat de zaak het bedrijf maar liefst 56.000 euro kon kosten: 28.000 euro voor elk. Er volgde een grondige studie van de schadeclaim en daarbij merkte TUI iets vreemds op toen ze de Facebookprofielen van het koppel bekeek. Die stonden in de periode van de reis immers vol met foto’s van het koppel terwijl ze lekker lagen te loungen aan het zwembad, zaten te eten en te drinken. Van ziekte geen spoor. (lees hieronder verder)

De twee werden met de ontdekking geconfronteerd en trokken hun claim in, nog voor er ook maar een cent van de schadevergoeding was uitbetaald. Maar de reisorganisatie besloot om hen een lesje te leren en hen te vervolgen. “Hun vakantie in juli 2015 verliep zonder incidenten en zonder klachten over om het even welk medisch probleem”, aldus Tim Hunter, de advocaat van TUI in de rechtszaal.

“Wat ze op hun sociale media postten, maakte duidelijk dat ze zich amuseerden”, gaat hij verder. “Maar in april van het volgende jaar dienen ze plots een claim in voor een schadevergoeding van TUI. Ze beweerden allebei dat ze ziek waren geworden door het eten dat ze hadden gekregen. Dat was niet waar en ze deden het opzettelijk om er geld aan te verdienen.”

Werkstraf

De advocaten van de twee probeerden de meubelen nog te redden door te stellen dat de schadevergoeding nooit zo hoog geweest zou zijn als TUI beweerde, maar konden niet echt overtuigen. De twee bekenden uiteindelijk hun oplichtingspoging. De rechter veroordeelde hen daarop allebei tot een voorwaardelijke celstraf van 26 weken, voor een periode van 12 maanden. Ze moeten ook allebei een werkstraf uitvoeren van 200 uur en de gerechtskosten betalen, die oplopen tot 1.250 euro. “Dit was een valse schadeclaim van in het begin”, aldus rechter Jonathan Taaffe. (lees hieronder verder)

Ook de advocaten en de dokter die betrokken waren bij het indienen van de valse schadeclaim kregen een veeg uit de pan. Volgens de rechter moedigden ze criminele feiten aan en hielden ze het koppel voor dat het makkelijk verdiend geld was en dat er geen risico’s aan verbonden waren.

“Maar of jullie nu aangemoedigd werden of niet, jullie hadden een vals opzet en waren duidelijk van plan om gebruik te maken van een zwakke plek van reisorganisaties”, ging hij verder. “Dit is van dezelfde grootteorde als het belemmeren van de gerechtsgang. Dit is geen misdrijf zonder slachtoffers. De kost van dergelijke valse claims is enorm.”

Strafblad

TUI reageerde al tevreden op de uitspraak en noemde het een duidelijk waarschuwing voor iedereen die plannen had om een overdreven schadeclaim in te dienen voor ziekte op reis. “Leon Roberts en Jade Muzoka hebben nu een strafblad en dat zal een impact hebben op hun toekomst”, staat er te lezen. “En de kans is reëel dat het daar niet bij blijft, als het hotel in kwestie ook een klacht indient in Turkije. We zijn van plan om dergelijke claims tegen ons altijd voor de rechter te brengen.”