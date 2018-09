Koppel architecten zegt job vaarwel en reist nu wereld rond. Dankzij hulp van anderen die ervoor betalen KVDS

15 september 2018

12u51

Bron: Daily Mail 0 Reizen Ze hadden allebei een succesvolle job als architect, maar toch waren ze niet helemaal gelukkig. En daarom besloten Kika Mevs (28) en Dan Deckert (30) hun bekende wereld vaarwel te zeggen en het avontuur tegemoet te zeilen. Letterlijk. Ze zetten meteen ook een systeem op zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien. Dankzij de hulp van anderen.

De Haïtiaanse en de Canadees leerden elkaar in 2013 kennen, toen ze allebei architectuur studeerden in Atlanta. Al snel werden ze een koppel en hun carrières maakten een vliegende start. Maar na 2 jaar begon het te kriebelen om iets anders te doen. Voor amper 2.500 euro slaagden ze erin om een oude en verweerde boot op de kop te tikken en hoewel geen van beiden kon zeilen, besloten ze met de Uma de wijde wereld in te trekken.

Schijntje

“We dachten dat je makkelijk 250.000 tot 350.000 euro nodig had om een boot te kunnen kopen, maar konden die van ons voor een schijntje aanschaffen”, aldus Kika. “We konden het ons toen als starters ook niet permitteren om er veel meer voor uit te geven. De boot was op weg naar het schroot, hij was 50 jaar oud en de motor werkte niet meer, maar voor ons was hij puur goud.”





Ze knapten met hard werk de schuit op en maakten er een milieuvriendelijke elektrische motor aan vast, helemaal in overeenstemming met hun ecologische manier van leven. De motor kostte hen amper 100 dollar op eBay en ze installeerden hem door bedrading te gebruiken van andere afgedankte boten. (lees hieronder verder)

Volgens Dan had geen van hen tot 9 maanden na hun aankoop ooit gevaren. “We volgden nooit een cursus of een opleiding”, zegt hij. “We waren ervan overtuigd dat we het al doende wel zouden leren. Boten varen eigenlijk vanzelf als je de basics kent. Toen we de eerste keer ons anker lichtten, gingen we richting Caraïben. Met amper 20 dollar (17 euro, red.) in onze zak.”

Spannend

Het was best spannend en niet alleen omwille van het zeilen, maar ook om de mogelijke druk die hun avontuur op hun relatie kon leggen. “Je leeft op zo’n kleine oppervlakte samen en ziet elkaar 24 uur per dag en 7 dagen op 7”, aldus Kika. “Je leert dan echt de goede en de slechte kanten van elkaar kennen. Anderzijds woonden we toen we nog aan land waren ooit bij een vriend in een kamer van amper 14 vierkante meter, dus we waren wel al wat gewoon. We zijn ook niet moeilijk.” (lees hieronder verder)

Om wat geld in het laatje te brengen, begonnen ze een YouTube-kanaal waar ze iedereen van hun avonturen lieten meegenieten. En het zijn trouwe fans die hen sponsoren: via sociale media en Patreon, een digitaal platform waarop mensen met een creatieve bezigheid zoals kunstenaars en muzikanten exclusieve content aanbieden aan betalende fans. Van hun 600 vaste ‘sponsors’ krijgen ze ongeveer 1.000 dollar binnen per maand (860 euro) waarvan ze kunnen leven. Uitgaven beperken ze door zelf eten te zoeken en zonnepanelen te gebruiken voor elektriciteit. (lees hieronder verder)

Sinds de start 3 jaar geleden hebben ze intussen 11.000 zeemijlen (20.000 kilometer) afgelegd en doorkruisten ze de Caraïben tot op de Bahama’s en tot aan de kusten van Centraal- en Zuid-Amerika. Dat bracht hen al naar de meest idyllische plaatsen in Mexico, Colombia en Guatemala.

Sponsors

Onderweg ontmoeten ze ook regelmatig hun sponsors, die dan hun handtekening kunnen plaatsen op een intussen legendarische muur op hun boot. Intussen hebben ze al meer dan 80.000 volgers op YouTube, 22.000 volgers op Instagram en 14.000 volgers op Facebook. Sommige van hun video’s zijn al honderdduizenden keren bekeken. “Wat we met ons verhaal vooral aan mensen willen laten zien, is dat je met wat tijd, hard werk en toewijding alles kan bereiken wat je wil. We willen anderen inspireren om ook te doen wat wij doen”, aldus nog Kika. (lees hieronder verder)

En ze hebben nog grote ambities. Zo willen ze in het voorjaar van volgend jaar hun allereerste grote oversteek maken van Florida naar Europa, over de Atlantische Oceaan. Ze willen daarvoor een route volgen via Nova Scotia, Groenland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk.

Klap

Of het nooit eens fout is gegaan de afgelopen 3 jaar? “In april nog”, aldus Kika. “Dan liep toen een diepe wonde op aan zijn hoofd nadat hij gevallen was in een storm. Dat was het engste moment tot nu toe. Ik hoorde een klap, keek naar beneden op de vloer van onze kajuit en zag Dan liggen. Hij bloedde uit zijn hoofd. Ik wist aanvankelijk niet eens of hij nog leefde. Het deed ons beseffen dat we onszelf niet te hard mogen pushen.” (lees hieronder verder)

Gelukkig overheersen de mooie momenten. “Mijn mooiste moment was onze eerste zeiltocht naar North Carolina”, aldus Kika nog. “Onze elektrische motor ging toen nog maar een kilometer of zo mee en toen de wind plots wegviel, konden we niet anders doen dan wachten. De zee was glas. Je kon amper zien waar hij overging in de lucht. En toen doken de dolfijnen op. We pakten onze camera en gingen bij hen zwemmen. Ze kwamen tot op een meter van ons en volgden ons. Dat was echt adembenemend. Ach, voor ons is het duidelijk. We hebben liever een paspoort vol stempels van alle landen waar we al geweest zijn dan een huis vol spullen.”

