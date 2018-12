Kopje onder: slapen tussen de vissen voor 50.000 euro per nacht Bob van Huët

25 december 2018

14u04

Bron: AD.nl 2 Reizen De eerste reacties van gasten zijn lovend, milieubeschermers denken er wat anders over. Het pas geopende onderwaterhotel op de Malediven heeft het druk met de kerst en is in ieder geval spraakmakend.

Er bestaan al onderwaterrestaurants en zelfs complete onderwatersuites in Dubai en Singapore maar de Malediven claimen toch een volgende stap in het toerisme voor de zeer welgestelden. Het superluxe resort waar het allemaal gebeurt heet Muraka, wat in het Divehi, de officiële taal van de Malediven, koraal betekent. Dat verwijst naar het koraal waarop de constructie is neergezet en waaromheen prachtige vissen zwemmen.

De eerste boekingen werden snel gemaakt. Het kost wel een hoop geld (ongeveer 50.000 euro per nacht, exclusief btw) maar dan mag je komen met negen personen. Er is wel een minimumverblijf van vier nachten, dus de hele grap kost minstens tweehonderdduizend euro. Daarvoor heb je ook wat, zowel boven als onder water. “Zie het als duiken maar zonder nat te worden”, aldus een reactie. “Het is slapen met vissen”, aldus een ander.

Volgens de architect, Ahmed Saleem, is dit echter meer dan een dure hotelkamer onder water. “Het is een geïntegreerde levenservaring op en onder de Indische oceaan.” Het gaat allemaal om de onderste verdieping die op vijf meter diepte ligt. Rond de slaapkamer en de badkamer deint de Indische Oceaan. Boven dan nog een complete villa met meer slaapkamers en verder een keuken, een eigen bar en een sportzaaltje.

En wie niet zelf wil koken, geen probleem. Er is een sterrenrestaurant vlakbij en vier butlers die vlakbij zijn ingekwartierd brengen de maaltijd graag aan huis. Allemaal leuk en aardig maar in de sociale media wordt ook geklaagd door milieuvrienden die zich afvragen of het nodig was om op toch al bedreigd koraal een hotel neer te zetten.

Hoogstandje

Blijft dat het een architectonisch hoogstandje is, volgens sommigen de toekomst van het luxe-toerisme. Het 600 ton wegende gebouw is bestand tegen vloedgolven en orkanen. De kosten voor de bouw en aanleg van The Muraka – die in twee jaar tijd in Singapore werd gebouwd en kant-en-klaar naar de locatie werd gevaren en afgezonken met een enorm kraanschip - bedragen ruim 13 miljoen euro.

De door klimaatverandering en stijgend zeewater bedreigde Malediven moeten het vooral hebben van rijke Chinese klanten. De Chinese markt groeit met inmiddels 300.000 Chinezen per jaar die naar het tropische paradijs komen. Chinezen investeren ook grootschalig in de lokale economie. China is volgens de krant Straitstimes, bezig 17 van de ruim 1.000 eilanden in het land te ontwikkelen.