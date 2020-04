Konvooi met 110 kampeerwagens van gestrande toeristen gaat Italië doorkruisen HAA

16 april 2020

16u37

Bron: AFP 2 Reizen Vrijdag trekt een konvooi met 110 kampeerwagens door het Italië in lockdown. Het gezelschap bestaat uit 240 Europeanen die sinds meer dan een maand geblokkeerd zitten op Griekse bodem vanwege de coronapandemie.

De onderdanen uit de Europese Unie, onder wie een honderdtal Fransen, en uit Groot-Brittannië gaan donderdag in Patras en Igoemenitsa aan boord van een ferry met bestemming Ancona in Italië.

Quarantaine

Tijdens de overzet zullen de personen zich strikt aan de quarantainevoorschriften moeten houden alvorens ze vrijdag Italië in een lang konvooi zullen doorkruisen richting Franse grens.



De Franse burgers zullen vervolgens naar hun woning mogen doorreizen. Wat betreft de andere nationaliteiten werden de voorwaarden van hun reis naar hun land van oorsprong geregeld door elk consulaat.

Balkanlanden

Deze toeristen zaten sinds midden maart geblokkeerd in Griekenland, nadat de grenzen met de Balkanlanden werden gesloten. Omdat de meesten onder hen weigerden hun voertuig achter te laten en terug te keren met het vliegtuig, moesten ze in afzondering blijven in hun camper op het Griekse grondgebied.

