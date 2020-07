Komende week tot veertig graden in zuiden van Spanje SVM

02 juli 2020

10u46 22 Reizen In ons land blijft de zomer enigszins sputteren, met temperaturen die begin volgende week onder de twintig graden kunnen duiken. Wie in die periode verzekerd wil zijn van zon moet naar Spanje. Vanaf zondag wordt het bakken en braden, met temperaturen die in de streek van Sevilla kunnen oplopen tot veertig graden.



De regionale verschillen blijven wel groot. Toeristen die volgende week naar Barcelona trekken, krijgen net geen 30 graden geserveerd. In Madrid wordt die kaap wel vlot gehaald, met maandag een uitschieter tot 35 graden. Ook Portugal stelt niet teleur: zondag zit er voor hoofdstad Lissabon zelfs 38 graden in.

Frankrijk

In Frankrijk ogen de weerkaarten wisselvalliger. De regio’s in Bretagne en Normandië houden ons weertype aan, met temperaturen die schommelen tussen 20 en 23 graden en ook kans op een bui. Plaatselijk kan er een fel onweer losbarsten. In de tweede helft van volgende week wordt het iets warmer.

In het zuiden van het land kunnen zonnekloppers zich wel volledig uitleven. Steden als Montpellier en Marseille zijn verzekerd van minstens dertig graden.

Duitsland

Zelfde weertype in Duitsland: in het noorden en het midden van het land trekken eerst wat buien voorbij, in het zuiden is het vaker droog en meestal ook warmer. München haalt dit weekend bijvoorbeeld 26 graden. Na een korte terugval -tot 21 graden op dinsdag- wordt het opnieuw zomers.

Zwitserland en Oostenrijk

In Zwitserland en Oostenrijk blijft het vandaag en morgen wisselvallig. Het weekend kondigt zich wel fraai aan, met zondag zelfs dertig graden in Wenen. Daarna stijgen de onweerskansen en wordt het gevoelig frisser.

