Koffer inladen en route plannen: dit doen papa's tijdens een dagje pretpark kg

07 juni 2018

16u38

Bron: Efteling 0 Reizen Vaders zijn vooral betrokken bij de voorbereiding van een dagje pretpark. Dat concludeert de Efteling uit een bevraging onder ruim 650 Vlaamse en Nederlandse vaders. De doorsnee papa fungeert als kruier en chauffeur, terwijl de kinderen beslissen welke attracties bezocht worden.

Een dagje pretpark is er meestal op gericht om het de kinderen naar hun zin te maken. In een online bevraging neemt de Efteling echter een “vergeten doelgroep” onder de loep: de papa’s. En zij blijken vooral vóór het vertrek een grote rol te spelen.

Ruim 80 procent van de vaders laadt de tassen in de koffer van de auto, terwijl 72 procent de route naar het park uitstippelt. Het kopen van de tickets blijkt een gedeelde taak, en wordt even vaak door vaders (44 procent) als hun partners (43 procent) gedaan. In het pretpark zelf geven vaders de controle vaak uit handen: maar liefst 59 procent van de kinderen beslist welke attracties bezocht worden.

Papa’s met jonge kinderen geven bovendien toe dat ze ook weleens alleen een attractie ingaan, bijvoorbeeld wanneer hun kroost niet meedurft.