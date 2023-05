Koen (59) verhuisde naar Londen, van waar hij tennisreizen organiseert: “Ik heb twee jaar nodig gehad om mijn lichaam weer gezond en fit te krijgen”

Via een omweg langs Zürich belandde Koen De Cubber ruim twintig jaar geleden in Londen. Een nieuwe levensstijl zorgde er uiteindelijk voor dat hij van zijn passie — tennis — zijn werk maakte. “In Engeland is het heel makkelijk om een onderneming op te richten: binnen de 24 uur heb je die voor 12 pond online opgestart en geregistreerd”, zegt Koen, die vertelt hoe hij zijn leven over het Kanaal heeft ingericht.

De wereld zien, dat wilde Koen wel, maar een strak plan had hij daar niet voor. “Ik heb altijd mijn leven geleefd en de kansen gegrepen die zich onderweg voordeden”, klinkt het. “Een job in de IT-sector in Brussel leidde me naar een job in Zürich, en vervolgens in Londen. Na vier jaar in Londen in loondienst te hebben gewerkt voor een telecomfirma, besloot ik daar mijn eigen consultancybedrijf op te richten. Maar om gezondheidsredenen heb ik dat tien jaar geleden moeten stopzetten.”

“Ik was toen 49 jaar en wou mijn leven compleet anders aanpakken. Al heeft dat wel z’n tijd nodig gehad: gezond(er) eten, sporten… Anders leren leven gebeurt nu eenmaal niet op één dag. Ik heb twee jaar nodig gehad om mijn lichaam weer gezond en fit te krijgen. In die periode begon ik te tennissen bij een lokale club in Bushey. Dat beviel me wel en ik maakte er snel vrienden. Op een dag opperden zij het voorstel om een tennisreis te maken. Een geweldig idee, en niet veel later had ik voor hen een tennisreis naar Mallorca georganiseerd.”

Bedrijven met een omzet van minder dan 85.000 pond zijn in Londen vrijge­steld van btw en de bedrijfs­voor­hef­fing bedraagt maar 25%. Koen De Cubber

Die bleek een schot in de roos. “Iedereen was zo enthousiast dat ik besliste om er een nieuwe onderneming rond op te bouwen”, aldus Koen. “In Engeland is dat ook heel makkelijk: binnen de 24 uur heb je hier voor 12 pond een LTD Company (bvba in België, nvdr.) online opgestart en geregistreerd. Bedrijven met een omzet van minder dan 85.000 pond zijn ook nog eens vrijgesteld van btw en de bedrijfsvoorheffing bedraagt maar 25 procent. Niet te vergelijken met wat zelfstandigen in België allemaal moeten betalen dus. Doordat het zo’n voordelig regime is en de overheid maar weinig regeltjes oplegt om een bedrijf op te starten en te hebben, heb je ook niet het gevoel een groot risico te nemen.”

Van je passie je beroep maken, is voor veel mensen een droom. Koen waagde het erop en heeft er nog geen moment spijt van gehad. “Tennis is een fantastische sport: het houdt je niet alleen fit en gezond, maar het is ook een sociale activiteit waarmee je makkelijk nieuwe mensen leert kennen. Sinds ik Play Tennis Abroad heb opgestart en vanuit Londen tennisvakanties op Mallorca organiseer, heb ik niet meer het gevoel aan het werk te zijn. Al trek ik vier maanden per jaar ook zelf naar daar om volop te genieten van zee, zon en tennis.”

“Technologie maakt het mogelijk om een zaak te runnen vanop eender welke locatie. Een kantoor en vast personeel heb ik niet nodig. Met een website, smartphone, WhatsApp, OneDrive en freelancers run ik Play Tennis Abroad. Zalig vind ik het, en het maakt ook dat ik een veel betere work-life balance heb. En de klanten zijn heel tevreden, wat echt veel voldoening geeft.”

Ondanks enkele moeilijke jaren heeft Koen niet het gevoel dat hij veel opofferingen heeft moeten doen. “Ver ben ik dan misschien niet geweest, maar al mijn werk- en reiservaringen en woonplaatsen maken dat ik het gevoel heb al een fantastisch leven te hebben gehad. Een leven dat ik hopelijk nog lang kan blijven voortzetten. Al heb ik geen non-stop vakantiegevoel en een local voel ik me nergens. Ik zou mezelf eerder omschrijven als een Europeaan die zijn tijd doorbrengt in Londen, op Mallorca, in Zwitserland en België. De afstanden doen me weinig: met de Eurostar ben ik even lang onderweg van Brussel naar Londen als van Oostende naar Hasselt. Met het vliegtuig ben ik in een uur tijd in Zürich en in amper twee uur al in Mallorca. Fantastisch, toch?”

Leven in Londen • Grootste voordeel? “Londen is een van de meest multiculturele steden ter wereld. Er worden hier meer dan driehonderd talen gesproken en de meeste Londenaars zijn heel open en nieuwsgierig naar andere culturen. Integreren hier gaat dan ook makkelijk.” • Het nadeel? “Leven in Londen kan duur zijn, maar eigenlijk krijg je wel waar voor je geld, doordat haast alles wat je je maar kan wensen voor je deur te grijpen valt. Wel is en blijft het een van de kostelijkste steden om te wonen: de gemiddelde huurprijs schommelt rond de 2.000 euro per maand. Als je een woning wil kopen, betaal je al snel 1,5 miljoen euro in het centrum van Londen en gemiddeld 700.000 euro in Groot-Londen.” • Grootste cultuurverschil? “De Britten zijn enorm beleefd – ze zijn minder direct in de manier waarop ze met anderen communiceren –, hebben een goed gevoel voor humor, zijn heel goed georganiseerd en staan altijd netjes in de rij. Ik vind ze ook heel optimistisch, want ze zeuren bijna nooit en hun glas is altijd halfvol. Daarnaast lijkt het wel dat men hier makkelijker met stress omgaat: ‘Keep calm and carry on’ lijkt wel het mantra van de Britten.” • Aangenaamste verrassing? “Saai is het hier nooit! Londen is bruisend en druk; de stad slaapt nooit en je hebt de klok rond toegang tot publiek transport, food shops, restaurants …” • De levenskwaliteit? “Best wel oké, er zijn maar weinig steden op deze wereld die kunnen wedijveren op het gebied van kunst, cultuur, sport, eten en gezelligheid.”

België vs Londen Volledig scherm Hyde park in Londen. © Simon Hurry / Unsplash • Favoriet gerecht?

België: “Zeeuwse mosselen, maatjes of Noordzeegarnalen.”

Londen: “Makkelijk is het niet om één favoriet uit te kiezen omdat je hier van de hele wereldkeuken kunt genieten. Al is een full English breakfast na al die jaren nog steeds een topper.” • Favoriete gewoonte?

België: “Op kerstdag kom ik naar België om een gezellige tijd met mijn familie te kunnen doorbrengen.”

Londen: “Vier à vijf keer per week ga ik tennissen. Ook het theater bezoek ik regelmatig. Londen is dé theaterhoofdstad van de wereld. Alleen al in het centrum heb je dagelijks makkelijk keuze uit veertig voorstellingen.” • Favoriete plek?

België: “Gent, een stad die volgens de Britse pers ‘the most underrated city’ in Europa is.”

Londen: “Ongeacht het seizoen blijft Hyde Park een heerlijke verademing midden in de stad. Voor het uitzicht is Waterloo Bridge met zicht op de Big Ben, Houses of Parliament, London Eye en St. Paul’s Cathedral nog steeds een bijzondere plek.”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: een nieuw leven in het buitenland opbouwen. In deze reeks laten we Vlamingen wereldwijd aan het woord.

