Knuffelen in het reuzenrad en 5 andere romantische must do’s tijdens de winter in Antwerpen

06 december 2018

Met z'n tweetjes thuis cocoonen is heerlijk tijdens de koudste tijd van het jaar. Maar even hartverwarmend is een romantisch uitje naar Winter in Antwerpen. Ga knuffelen, kussen en lekker melig doen op deze zes magische must do's.

1. Ritje in het reuzenrad

Die vlinders in je buik gaan extra hard fladderen op het vijfenvijftig meter hoge reuzenrad op het Steenplein. In de open gondels genieten jullie van het uitzicht op de (kerst)lichtjes van de Schelde, de winterse binnenstad en de indrukwekkende skyline. Ondertussen gezellig wat knuffelen is de perfecte tactiek om warm te blijven.

2. Wegdromen met het luisterverhaal

Headphones op en hup! Want dit jaar kan je op verschillende locaties in de stad genieten van een gloednieuw luisterverhaal. Het modern sprookje werd op maat van ’t Stad gemaakt door Het Geluidshuis. Getalenteerde stemacteurs spraken en zongen het geheel in. In de Voetgangerstunnel brengen prachtige illustraties het verhaal helemaal tot leven, zodat jullie je samen in een andere, magische wereld kunnen wanen.

3. Snuisteren en smullen op de kerstmarkt

Geen kerst zonder kerstmarkt en geen kerstmarkt zonder glühwein, smoutebollen en andere winterse lekkernijen. Al die typische smulsels verleiden jou en je zoetje ook dit jaar op Antwerpens grote kerstmarkt, waar een negentigtal kraampjes verspreid over de Groenplaats, Grote Markt en het Steenplein allerlei ambachtelijke producten aanbieden. Smul er samen van de klassiekers, maar ook van vegetarische of exotische gerechten. En zitten jullie buikjes vol, dan is het tijd om er originele kerstcadeautjes te shoppen.

4. Wensenmuur

Een interactieve wensenmuur op het Steenplein zorgt voor een portie feelgood tijdens Winter in Antwerpen. Schenk een beetje van jullie liefde aan de rest van de wereld, door er jullie meest hartverwarmende wensen voor familie, vrienden of buren (of voor elkaar!) achter te laten.

5. Een kus stelen onder de maretak

Neem je beminde bij de hand en troon hem of haar mee naar de Grote Markt, het epicentrum van de liefde. Kijk naar boven en verwonder je over de tweehonderd vierkante meter grote constructie vol maretakken en kerstlichtjes. Het perfecte moment om jullie geluk samen te bezegelen met een cheesy, magische kus.

6. Chocolate Nation

Samen smullen van chocolade: lekker romantisch, toch? Komt dus goed uit dat deze winter recht tegenover het Centraal Station een innovatief belevingsmuseum opent dat precies die wereldberoemde Belgische lekkernij in de kijker zet. In de vierduizend vierkante meter grote Chocolate Nation worden al jullie zintuigen geprikkeld: chocolatiers zijn er aan het werk, proef hun creaties én ga zelf aan de slag met het zwarte goud.

