KLM vraagt passagiers om minder te vliegen LB

03 juli 2019

00u00 0

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM vraagt passagiers om "verantwoord te vliegen". 2 tot 3 procent van de koolstofuitstoot komt van de luchtvaart. In een campagnefilmpje stelt KLM reizigers daarom vragen als 'Moet je elkaar altijd in levende lijve ontmoeten?', 'Kan je de trein niet nemen?' en 'Kan je een bijdrage leveren door je CO2-uitstoot te compenseren of weinig bagage mee te nemen?'. 'Nu en dan moeten we allemaal vliegen. Denk er de volgende keer aan om dat verantwoord te doen', besluit de video. In een open brief vraagt CEO Pieter Elbers passagiers en luchtvaartindustrie ook om "samen te werken aan een duurzame toekomst voor de luchtvaart". Jaarlijks zijn er wereldwijd 4,6 miljard vluchten.