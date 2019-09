KLM vervangt één vlucht Brussel-Amsterdam door treinrit SPS

13 september 2019

14u15

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM schrapt vanaf eind maart één van de dagelijkse vluchten tussen Brussel en Amsterdam. Passagiers zullen in de plaats daarvan met de hogesnelheidstrein Thalys kunnen reizen tussen Brussel-Zuid en de Amsterdamse luchthaven Schiphol.

KLM vliegt vanop Zaventem momenteel nog vijf keer per dag van en naar Schiphol. Maar vanaf 29 maart 2020 wordt dat dus vier keer. Eén dagelijkse vlucht, die in de late namiddag vertrekt vanuit Amsterdam en in de vooravond terugkeert, wordt geschrapt. KLM zal in de plaats “stoelcapaciteit” aanbieden op de Thalys.

De aankondiging is een eerste stap in de plannen van de luchtvaartmaatschappij om het aantal vluchten tussen Brussel en Schiphol geleidelijk af te bouwen. “KLM heeft al vaker aangegeven voorstander te zijn van het vervangen van korteafstandsvluchten door de trein, zolang het treinproduct een volwaardig alternatief is qua snelheid, betrouwbaarheid en comfort voor de reiziger”, klinkt het in een persbericht.

22 minuten

De verbinding met Amsterdam is de kortste route vanop Brussels Airport. Een vlucht duurt soms maar 22 minuten. Vorig jaar vlogen bijna 278.000 mensen tussen beide hoofdsteden, zo bleek onlangs nog. Velen vliegen naar Schiphol om daar over te stappen op een langeafstandsvlucht van KLM.

Maar dergelijke korte vluchten komen regelmatig onder vuur te liggen omwille van hun klimaatimpact. Volgens Thalys ligt de CO2-uitstoot voor de trip per trein tot 25 keer lager dan de reis Brussel-Amsterdam per vliegtuig. Het verwacht dat 13.000 reizigers per jaar de trein zullen nemen in plaats van het vliegtuig.

De beslissing van KLM is niet alleen ingegeven door klimaatoverwegingen, er zit ook een commerciële redenering achter. Op Schiphol is er immers nog nauwelijks plaats voor extra vluchten. Door korteafstandsvluchten te schrappen, komt er ruimte vrij voor extra langeafstandsbestemmingen.