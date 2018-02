KLM schrapt tientallen retourvluchten door stroomstoring op Schiphol ep

28 februari 2018

22u04

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft afgelopen middag als gevolg van een stroomstoring 34 retourvluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Het betrof vluchten die een bestemming hadden in Europa.

In de loop van de avond was de stroomstoring helemaal verholpen, maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, zei een woordvoerder.

De zogeheten servicecentra van de luchtvaartmaatschappij, die door de storing ook plat lagen, waren aan het eind van de middag alweer bereikbaar. Klanten konden daardoor weer contact leggen, zowel telefonisch als via internet.

De toestellen die al vertrokken waren vanaf Schiphol hebben geen hinder ondervonden van de storing. De KLM benadrukte dat de vliegveiligheid niet in het geding is geweest. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend.