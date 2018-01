KLM schrapt morgen 220 vluchten vanwege verwachte storm, voorlopig geen annuleringen in België LB ADN

14u15

Bron: ANP, Belga 0 EPA Door de harde wind kunnen vliegtuigen morgen tussen 10.00 en 12.00 uur niet landen of opstijgen op Schiphol. Reizen De Nederlandse luchthaven Schiphol verwacht morgen heel wat problemen omwille van de voorspelde stormwind. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft alvast 220 Europese vluchten van en naar de luchthaven van Amsterdam geannuleerd. Op Zaventem loopt het voorlopig niet zo'n vaart.

"We verwachten donderdag een sterke westelijke wind, die vertragingen en annuleringen kan veroorzaken", tweet Schiphol vandaag. Door de stormwind zal de start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol beperkt zijn. Ook zou er tussen 10.00 en 12.00 uur geen grondafhandeling mogelijk zijn.

KLM liet al weten 220 Europese vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Reizigers die wel kunnen vliegen, moeten rekening houden met vertragingen.

Het Nederlandse weerinstituut KNMI voorspelt "in de tweede helft van de ochtend tot aan het begin van de middag in het zuidwesten, westen, midden en later oosten tijdelijk zeer zware windstoten van 100-120 km/uur".

Vertragingen

In België lijken de gevolgen voorlopig mee te vallen. "We voorzien momenteel geen annulaties", zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. "Vertragingen zijn misschien wel mogelijk."

Een woordvoerster van Brussels Airport, Anke Fransen, zei ook al aan VTM NIEUWS dat de luchthaven voorlopig geen hinder ondervindt, al voegde ze toe dat het nog te vroeg is om annulaties en vertragingen uit te sluiten.

Het KMI verwacht morgenochtend rukwinden tussen 90 en 105 km/u of lokaal zelfs meer. De zwaarste rukwinden zouden zijn voor het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland.

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken activeert vanaf middernacht het nummer 1722 voor stormschade.